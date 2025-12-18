Judoda 2028 rotası 2025'de çizildi

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, 2025 yılında olimpik takım hazırlıklarına ağırlık verdiklerini, hedeflerinin olimpik kadroyu 40-50 sporcuya çıkarmak olduğunu söyledi.



Huysuz, milli judocuların 2025 yılı performansını ve 2028 Los Angeles Olimpiyatları hedeflerini AA muhabirine değerlendirdi. 2025'in hem madalya hem de yapılanma açısından verimli geçtiğini belirten Huysuz, ana odak noktalarının 2028 Olimpiyatları olduğunu vurguladı.



Milli takım ve altyapıdaki kaliteli sporcu sayısının arttığını ifade eden Huysuz, şunları kaydetti:

Bu yıl büyükler Avrupa ve Dünya Şampiyonaları'nda hedeflenen sonuçlara ulaşılamadığını dile getiren Huysuz,diye konuştu.Şubat ayı itibarıyla olimpiyatlara kota puanı veren müsabakaların başlayacağını hatırlatan Huysuz,ifadelerini kullandı.Olimpik takımı yenilediklerini belirten Huysuz, genç ve dinamik bir kadroya sahip olduklarını kaydederek,diye konuştu.Olimpik milli takımın 30'a yakın sporcu ile şu anda Kastamonu'da kamp yaptığını hatırlatan Huysuz, sözlerini şöyle sürdürdü:Dünya sıralamasında ilk 8 içinde olimpiyatlar için avantajlı milli judocular olduğunu, bunun sayısını artırmak için çalıştıklarını anlatan Huysuz,şeklinde sözlerini sürdürdü.Salih Yıldız'ın 2024 Paris'te beşinci olduğunda çok üzüldüklerini dile getiren Huysuz,dedi.Türkiye genelinde 81 ilde ilçeler de dahil judo yapıldığını da anlatan Huysuz,şeklinde konuştu.Paralimpik sporcuları da değerlendiren Huysuz, açıklamasını şöyle tamamladı: