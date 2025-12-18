18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu!

Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, İngiliz ekibinde kasım ayının oyuncusu seçildi.

18 Aralık 2025 15:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Brighton'da ayın oyuncusu Ferdi Kadıoğlu!




Brighton forması giyen Ferdi Kadıoğlu, bu sezon takımının önemli isimlerinden biri haline geldi.

Fenerbahçe'den geçen sezon İngiliz ekibine transfer olan milli futbolcu, geçen sezon yaşadığı sakatlığın ardından uzun bir süre sahalardan uzak kalmıştı.

Bu sezon sahalara geri dönen ve Brighton'da üst üste maçın oyuncusu ödülünü kazanan 26 yaşındaki futbolcu, kasım ayında da ayın oyuncusu ödülünün sahibi oldu.

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'da bu sezon 18 maçta 1356 dakika süre buldu.

SON HABERLER
Tümü
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
