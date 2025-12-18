Bayern Münih'te Upamecano gelişmesi!

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayern Münih'in Fransız stoperi Dayot Upamecano için çarpıcı bir gelişme yaşandı.Sky Sport'un haberine göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Münih'in lüks semtlerinden Grunwald'a taşınıyor.Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Upamecano'nun adı Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılıyordu.Ancak Grunwald'a taşınarak takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile komşu olacak olması, oyuncunun Bayern'de kalacağı yönünde yorumlandı.Haberde, Bayern Münih ile Upamecano arasında yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.Bu sezon 20 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gollük performans sergiledi.