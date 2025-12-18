18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
1-261'
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Bayern Münih'te Upamecano gelişmesi!

Sezon sonunda Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan Dayot Upamecano, Münih'te yeni bir eve taşınıyor.

calendar 18 Aralık 2025 18:13
Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Bayern Münih'in Fransız stoperi Dayot Upamecano için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

Sky Sport'un haberine göre 27 yaşındaki Fransız futbolcu, Münih'in lüks semtlerinden Grunwald'a taşınıyor.

ADI BÜYÜK KULÜPLERLE ANILIYORDU

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Upamecano'nun adı Barcelona, Real Madrid ve Paris Saint-Germain ile anılıyordu.

TAKIM ARKADAŞLARINA KOMŞU OLUYOR

Ancak Grunwald'a taşınarak takım arkadaşları Joshua Kimmich ve Leon Goretzka ile komşu olacak olması, oyuncunun Bayern'de kalacağı yönünde yorumlandı.


Haberde, Bayern Münih ile Upamecano arasında yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği ve tarafların anlaşmaya yakın olduğu da kaydedildi.

Bu sezon 20 maçta forma giyen yıldız oyuncu, 1 gollük performans sergiledi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
