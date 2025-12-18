Bodrum FK, Adem Metin Türk'ün 18. dakikada attığı golle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/HQBIP5hwBU



— Sporx (@sporx) December 18, 2025

🟢⚪️ Bodrum FK, Gençlerbirliği karşısında Ali Habeşoğlu'nun 51. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti.pic.twitter.com/43SFzYXi6K



— Sporx (@sporx) December 18, 2025

Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ın golüyle Bodrum FK karşısında skoru 2-1'e getirdi.pic.twitter.com/JieDAmICAq



— Sporx (@sporx) December 18, 2025

🚀 MUHTEŞEM BİR GOL!



🔴⚫️ Gençlerbirliği, Samed Onur'un harika golüyle Bodrum FK karşısında durumu 2-2'ye getirdi. pic.twitter.com/BZe8nQRppL



— Sporx (@sporx) December 18, 2025

GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ!



🔴⚫️ Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ın golüyle Bodrum FK karşısında skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/nS6kpr6kim



— Sporx (@sporx) December 18, 2025

Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilen

, k ırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemine galibiyetle başladı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği, Bodrum FK'yi konuk etti.Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.Bodrum FK'nin ilk golünü, 18. dakikadakaydetti.İlk yarı, Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Ege ekibi 51. dakikada'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.Mücadelenin 59. dakikasında, Gençlerbirliği adına farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1'e geldi.Gençlerbirliği'nde, 67. dakikada skoru 2-2'ye getirirken; bu golden 2 dakika sonrabir kez daha sahneye çıktı ve 69. dakikada Gençlerbirliği'ni 3-2 öne geçiren golü attı.Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı.Grubun sonraki haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Amed SK'yi ağırlayacak.Öte yandanMetinDiyadin