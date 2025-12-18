Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı.
Bodrum FK'nin ilk golünü, 18. dakikada Adem Metin Türkkaydetti.
İlk yarı, Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Ege ekibi 51. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.
Bodrum FK, Adem Metin Türk'ün 18. dakikada attığı golle Gençlerbirliği karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/HQBIP5hwBU
Mücadelenin 59. dakikasında M'Baye Niang, Gençlerbirliği adına farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1'e geldi.
🟢⚪️ Bodrum FK, Gençlerbirliği karşısında Ali Habeşoğlu'nun 51. dakikada kaydettiği golle 2-0 öne geçti.pic.twitter.com/43SFzYXi6K
Gençlerbirliği'nde Samed Onur, 67. dakikada skoru 2-2'ye getirirken; bu golden 2 dakika sonra M'Baye Niang bir kez daha sahneye çıktı ve 69. dakikada Gençlerbirliği'ni 3-2 öne geçiren golü attı.
Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ın golüyle Bodrum FK karşısında skoru 2-1'e getirdi.pic.twitter.com/JieDAmICAq
🚀 MUHTEŞEM BİR GOL!
🔴⚫️ Gençlerbirliği, Samed Onur'un harika golüyle Bodrum FK karşısında durumu 2-2'ye getirdi. pic.twitter.com/BZe8nQRppL
Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı.
GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN MUHTEŞEM DÖNÜŞ!
🔴⚫️ Gençlerbirliği, M'Baye Niang'ın golüyle Bodrum FK karşısında skoru 3-2'ye getirdi. pic.twitter.com/nS6kpr6kim
Grubun sonraki haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Amed SK'yi ağırlayacak.
METİN DİYADİN GALİBİYETLE BAŞLADI
Öte yandan Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilenMetin Diyadin, kırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemine galibiyetle başladı.