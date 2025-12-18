18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
0-08'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Gençlerbirliği'nden 10 dakikada geri dönüş!

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği, konuk ettiği Bodrum FK'yi 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

calendar 18 Aralık 2025 19:25 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 19:35
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'nun ilk haftasında Gençlerbirliği, Bodrum FK'yi konuk etti.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 3-2 kazandı. 

Bodrum FK'nin ilk golünü, 18. dakikada Adem Metin Türkkaydetti. 


İlk yarı, Bodrum FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlanırken Ege ekibi 51. dakikada Ali Habeşoğlu'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Mücadelenin 59. dakikasında M'Baye Niang, Gençlerbirliği adına farkı 1'e indiren golü attı ve skor 2-1'e geldi.

Gençlerbirliği'nde Samed Onur, 67. dakikada skoru 2-2'ye getirirken; bu golden 2 dakika sonra M'Baye Niang bir kez daha sahneye çıktı ve 69. dakikada Gençlerbirliği'ni 3-2 öne geçiren golü attı.

Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, grup aşamasına 3 puanla başladı. Bodrum FK ise puanla tanışamadı.

Grubun sonraki haftasında Gençlerbirliği, Antalyaspor'a konuk olacak. Bodrum FK ise Amed SK'yi ağırlayacak.

METİN DİYADİN GALİBİYETLE BAŞLADI

Öte yandan Gençlerbirliği'nde, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine getirilenMetin Diyadin, kırmızı-siyahlı kulüpte 3. teknik direktörlük dönemine galibiyetle başladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
