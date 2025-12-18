18 Aralık
Amed SK 'den Diagne açıklaması!

Amed Sportif Faaliyetler Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Mbaye Diagne hakkında açıklamalarda bulundu.

18 Aralık 2025
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında 22 Aralık Pazartesi günü deplasmanda Sipay Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. 

Merkez Kayapınar ilçesindeki Şehmus Özer Tesisleri'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu yönetimindeki antrenmanda futbolcular, pas, savunma ve hücum organizasyonu çalışması yaptı.

Teknik direktör Kaloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sipay Bodrum FK ile oynayacakları maçın zorlu geçeceğini söyledi.



Rakip takımın ligin iyi ve mücadele gücü yüksek takımlarından biri olduğunu belirten Kaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizden sonra iç sahada en fazla puan toplayan takımlardan biri. İç sahada yenilmeyen bir ekip. Biz bütün çalışmalarımızı galibiyet üzerine kuruyoruz. Rakibimizi iyi analiz ediyoruz. İyi ve zayıf yönlerini belirleyip buna göre şablonlar üzerinde çalışıyoruz. İnşallah güzel bir karşılaşma olur ve yükselişimiz devam eder. Hazırlıklarımıza pazartesi gününe kadar devam edeceğiz."

Ligde lider olmanın mutluluk ve keyif verici olduğunu belirten Kaloğlu, "Ortaya koyduğumuz oyunun gücü, takım birlikteliği ve ruhu ile taraftarımızın desteği sayesinde zirvede yer almak gerçekten mutluluk verici. Ancak ayaklarımızın yere sağlam basması gerekiyor. Biz sürecin içindeyiz. Önemli olan sürecin sonunda ligi zirvede tamamlamak. Her maça talibiz ve her karşılaşmayı kazanmak için sahaya çıkacağız." ifadelerini kullandı.

Bir gazetecinin, Bandırmaspor ile oynanan maçın son dakikalarında Mbaye Diagne'nin oyundan alınması ve oyuncunun bu duruma tepki göstermesiyle ilgili değerlendirmesini sorması üzerine Kaloğlu, şunları aktardı:

"Ben Mbaye Diagne'yi seviyorum, o da beni seviyor. Bu durumu karşılıklı olarak konuştuk ve konu bizim için kapandı. Aramızda hiçbir sorun yok. Tabii ki yaptığı hareket hoş değildi ancak bir daha hiçbir oyuncumuzdan böyle bir davranış beklemiyoruz. Biz oyuncu kaybetmek değil kazanmak istiyoruz. Mbaye Diagne de bizim için değerli bir oyuncu bu nedenle o konuyu kapattık. Takım içindeki hava çok iyi, antrenmanlardaki enerjimiz de üst seviyede. İnşallah böyle devam eder."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.