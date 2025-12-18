18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
1-086'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Beşiktaş BOA, Sopron Basket karşısında turu geçemedi

Beşiktaş BOA, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off rövanşında Sopron Basket'e 80-59 yenilerek organizasyona veda etti.

calendar 18 Aralık 2025 22:09
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş BOA, Sopron Basket karşısında turu geçemedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu rövanş maçında Beşiktaş BOA, deplasmanda Macaristan'ın Sopron Basket takımına 80-59 yenildi.

İstanbul'daki ilk maçı 106-90 kazanan Beşiktaş BOA, rövanş mücadelesini 21 sayı farkla kaybederek organizasyona veda etti.

Sopron Arena'daki müsabakaya etkili başlayan ve ilk periyodu 27-7 üstün tamamlayan ev sahibi takım, soyunma odasına 45-24 önde gitti.

Üçüncü periyodu 64-44 önde geçen Sopron Basket, parkeden 80-59 galip ayrılarak son 16 turuna yükseldi.

Ev sahibi ekipte Zala Friskovec ve Klaudia Papp, 21'er sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
