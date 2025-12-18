18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
2-263'
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Barcelona'dan Hansi Flick'e sözleşme teklifi

Barcelona yönetimi, Hansi Flick'in sözleşmesini uzatmak istiyor.

calendar 18 Aralık 2025 18:03 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 18:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Barcelona'dan Hansi Flick'e sözleşme teklifi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona'da geleceğe yönelik kritik bir adım atılıyor.

Katalan kulübü, teknik direktör Hansi Flick'e sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Alman basınına göre Barcelona yönetimi ve sportif direktör Deco, Flick'in yalnızca bir yıllık kontratla yola devam etmesini riskli görüyor ve sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmak istiyor.

FLICK UZUN SÖZLEŞMEYE SICAK DEĞİL

Haberde, Flick'in uzun vadeli kontratlara mesafeli olduğu vurgulandı. Bu nedenle Barça'nın planının, Alman teknik adamla sadece bir yıllık uzatma üzerinde anlaşmak olduğu belirtildi. Flick'in kariyerindeki son durağın Barcelona olabileceğini daha önce dile getirdiği de hatırlatıldı.


LAPORTA VE DECO TAM DESTEK VERİYOR

Başkan Joan Laporta'nın en büyük sportif kazanımlarından biri olarak görülen Flick, sınırlı transfer imkanlarına rağmen takımı yeniden Avrupa sahnesine taşımayı başardı. Genç oyunculara verdiği şans ve elde edilen kupalar, yönetimin Flick'e olan güvenini artırdı. Deco'nun da, teknik adamın sözleşmesini erkenden güvence altına almak istediği ifade edildi.

SPORTİF TALEPLER MASADA

Flick'in yeni sözleşme görüşmelerinde bazı sportif garantiler istediği öğrenildi. Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası yeni bir santrfor transferi ve savunmaya takviye, Alman teknik adamın öncelikleri arasında yer alıyor. Barcelona cephesi, maaş limiti sorunlarına rağmen rekabetçi bir kadro kurmanın yollarını arıyor.

Barcelona'da gözler şimdi Flick'in vereceği karara çevrilmiş durumda. Yönetim, Alman teknik adamı 2028'e kadar takımın başında görmekte kararlı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.