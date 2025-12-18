Barcelona'dan Hansi Flick'e sözleşme teklifi

FLICK UZUN SÖZLEŞMEYE SICAK DEĞİL

LAPORTA VE DECO TAM DESTEK VERİYOR

SPORTİF TALEPLER MASADA

Barcelona'da geleceğe yönelik kritik bir adım atılıyor.Katalan kulübü, teknik direktör Hansi Flick'e sözleşme uzatma teklifinde bulundu. Alman basınına göre Barcelona yönetimi ve sportif direktör Deco, Flick'in yalnızca bir yıllık kontratla yola devam etmesini riskli görüyor ve sözleşmeyi 2028'e kadar uzatmak istiyor.Haberde, Flick'in uzun vadeli kontratlara mesafeli olduğu vurgulandı. Bu nedenle Barça'nın planının, Alman teknik adamla sadece bir yıllık uzatma üzerinde anlaşmak olduğu belirtildi. Flick'in kariyerindeki son durağın Barcelona olabileceğini daha önce dile getirdiği de hatırlatıldı.Başkan Joan Laporta'nın en büyük sportif kazanımlarından biri olarak görülen Flick, sınırlı transfer imkanlarına rağmen takımı yeniden Avrupa sahnesine taşımayı başardı. Genç oyunculara verdiği şans ve elde edilen kupalar, yönetimin Flick'e olan güvenini artırdı. Deco'nun da, teknik adamın sözleşmesini erkenden güvence altına almak istediği ifade edildi.Flick'in yeni sözleşme görüşmelerinde bazı sportif garantiler istediği öğrenildi. Robert Lewandowski'nin ayrılığı sonrası yeni bir santrfor transferi ve savunmaya takviye, Alman teknik adamın öncelikleri arasında yer alıyor. Barcelona cephesi, maaş limiti sorunlarına rağmen rekabetçi bir kadro kurmanın yollarını arıyor.Barcelona'da gözler şimdi Flick'in vereceği karara çevrilmiş durumda. Yönetim, Alman teknik adamı 2028'e kadar takımın başında görmekte kararlı.