17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Eyüpspor'da fesih kararı: Kerem Demirbay

Eyüpspor forması giyen 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Demirbay, İstanbul ekibiyle olan sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

calendar 18 Aralık 2025 09:46
Haber: Haberturk, Fotoğraf: AA
Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, İstanbul ekibinden ayrılabilir.

Galatasaray'dan sonra yaz transfer döneminde [Temmuz 2025] Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Eyüpspor sonrası da kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Kerem Demirbay ile yakından ilgileniyor.

Eyüpspor'da bu sezon 15 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 1 asist yaptı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
