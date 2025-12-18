Eyüpspor'da fesih kararı: Kerem Demirbay

Eyüpspor forması giyen Kerem Demirbay, İstanbul ekibinden ayrılabilir.
Galatasaray'dan sonra yaz transfer döneminde [Temmuz 2025] Eyüpspor'la 3 yıllık sözleşme imzalayan 32 yaşındaki futbolcu, İstanbul ekibiyle sözleşmesini feshetmeyi planlıyor.
Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Eyüpspor sonrası da kariyerine İstanbul'da devam etmek isteyen Kerem Demirbay ile yakından ilgileniyor.
Eyüpspor'da bu sezon 15 maçta süre bulan Kerem Demirbay, 1 asist yaptı.
