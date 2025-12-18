Fenerbahçe'den Roma çıkarması: Dovbyk gündemde

Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başlayan Fenerbahçe , İtalyan basınında yer alan iddiaya göre Roma'nın golcü oyuncusu Artem Dovbyk ile ilgileniyor.

Son haftalarda yükselen bir performans sergileyen sarı-lacivertliler; UEFA Avrupa Ligi'nde Brann'ı, Süper Lig'de ise Konyaspor'u farklı skorlarla mağlup ederek moral buldu.

Bu çıkışın ardından yönetim, devre arası transfer dönemi için temaslarını hızlandırdı.

LA REPUBBLICA: FENERBAHÇE DEVREDE

İtalyan gazetesi La Repubblica'da yer alan habere göre, Roma'nın yollarını ayırmayı planladığı Artem Dovbyk için Fenerbahçe devreye girdi.

Haberde, Premier Lig temsilcisi Everton'un da Ukraynalı golcüyü yakından takip ettiği ve transferin takas formülüyle gerçekleşebileceği öne sürüldü.

BU SEZON PERFORMANSI