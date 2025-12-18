18 Aralık
Göztepe'de resmi transfer ve veda kararı!

Göztepe, transfer hızlı bir başlangıç yaptı. İzmir temsilcisi, Alexis Antunes'i kadrosuna kattı. Yabancı kontenjanı dolan sarı-kırmızılılar, Ruan ve İbrahim Sabra ile yollarını ayıracak.

calendar 18 Aralık 2025 11:57 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Aralık 2025 12:04
Haber: DHA, Fotoğraf: Goztepe.org.tr
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Süper Lig'de pazar günü Avrupa yolundaki önemli rakibi Samsunspor'la Gürsel Aksel Stadı'nda karşı karşıya gelecek Göztepe, devre arası gelmeden transfere hızlı bir giriş yaptı.

Sarı-kırmızılılar İsviçre'nin Servette FC takımından hücum oyuncusu Alexis Antunes'i kadrosuna dahil etti.

İsviçre alt yaş kategorilerinde milli formayı giymiş olan 25 yaşındaki futbolcuyla 3,5 + 1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu.


Bu sezon Servette'te Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi dahil olmak üzere 18 maça çıkan oyuncu 2 kez gol sevinci yaşadı.



İKİ VEDA KARARI

Antunes'i kadrosuna katan Göztepe'de yabancı kontenjanı ise doldu. Ön bölgeye en az 2 takviye daha yapması beklenen sarı-kırmızılılarda Brezilyalı sağ bek Ruan başta olmak üzere Ürdünlü forvet İbrahim Sabra'yla da yolların ayrılacağı ifade edildi. 19 yaşındaki Sabra'nın gelişimi için kiralanacağı belirtildi. Ayrıca bu sezon birçok maçta A takım kadrosuna dahil edilen ve az da olsa forma şansı bulan 18 yaşındaki Salem Bouajila'nın U19 takımında görev yapacağı kaydedildi.

Yabancı kontenjanını en kısa sürede açmayı planlayan Göztepe'nin hücum bölgesine genç yabancıları monte edeceği vurgulandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
