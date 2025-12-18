Fluminense, Thiago Silva ile yollarını ayırdı!

Fluminense Kulübü, savunma oyuncusu Thiago Silva'nın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshettiğini açıkladı.



Tecrübeli futbolcu, kararını salı günü kulübün Carlos Castilho Tesisleri'nde resmiyete kavuşturdu.



Altyapısından yetiştiği Fluminense'de ikinci dönemini tamamlayan Thiago Silva, kulüp tarihine önemli izler bıraktı.



Geçtiğimiz yıl dünya futbolunun efsane isimlerinden biri olarak Fluminense'ye geri dönen Thiago Silva, sahadaki liderliği, profesyonelliği ve kulübe olan bağlılığıyla dikkat çekti. Fluminense Kulübü, yaptığı açıklamada deneyimli futbolcuya katkılarından dolayı teşekkür ederek, kariyerinin yeni döneminde başarılar diledi.



PERFORMANSI

2007 yılında Copa do Brasil şampiyonluğu yaşayan 39 yaşındaki savunmacı, Tricolor formasıyla toplam 212 maça çıkarken 19 gol kaydetti.