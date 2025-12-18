New York Knicks, NBA Cup şampiyonluğu için Madison Square Garden'da (MSG) bir bayrak asmayacak.Konuya yakın kaynakların ESPN'den Shams Charania'ya verdiği bilgiye göre, kulüp bu yönde bir karar aldı.Son iki sezonda Los Angeles Lakers ve Milwaukee Bucks, NBA Cup şampiyonluklarını salonlarına astıkları bayraklarla öne çıkarırken, Knicks yönetimi farklı bir yol izlemeyi tercih etti. New York temsilcisi, NBA Cup zaferini Cuma günü oynanacak iç saha maçında taraftarlarla birlikte kutlamayı planlıyor.Knicks, Salı günü Las Vegas'taki T-Mobile Arena'da oynanan final karşılaşmasında San Antonio Spurs'ü 124-113 mağlup ederek NBA Cup şampiyonluğunu elde etmişti. İkinci yarıda geriden gelen New York, bu galibiyetle kulüp tarihindeki ilk NBA Cup zaferine ulaştı. Ancak bu başarı, Knicks'in 1973'ten bu yana devam eden genel NBA şampiyonluğu hasretini sona erdirmiyor.Karşılaşmada Knicks'in geri dönüşünde OG Anunoby ve Jalen Brunson başrolü üstlendi. İkili toplamda 53 sayı kaydederken, Anunoby 28, Brunson ise 25 sayıyla oynadı. Brunson ayrıca NBA Cup En Değerli Oyuncu (MVP) ödülünün sahibi oldu.Mali açıdan bakıldığında ise NBA Cup'ı kazanan Knicks'te standart kontrata sahip her oyuncu bu zafer karşılığında 318.560 dolar kazandı. Turnuvada finale kalınmasıyla birlikte toplam kazanç oyuncu başına 530.933 dolara ulaştı. Buna rağmen, NBA Cup maçlarının normal sezon sıralamasını etkilemediği ve her iki takımın da kendi gruplarında 18-7'lik derecelerini koruduğu belirtildi.Knicks, bir sonraki normal sezon maçında Perşembe günü Indiana deplasmanına çıkacak. Spurs ise evine dönerek Washington ile karşılaşacak. Cuma günü Madison Square Garden'da yapılacak kutlama ise taraftarlara, kulüp tarihindeki ilk NBA Cup şampiyonluğunu takımlarıyla birlikte onurlandırma fırsatı sunacak.