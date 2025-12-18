Filipe Luis: 'Avrupa hayalim var'

Flamengo Teknik Direktörü Filipe Luis, geleceğine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sözleşmesinin sona erdiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, kulüple yeni kontrat için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.

Avrupa'ya dönme hayalini saklamayan Filipe Luis, mevcut duruma da net bir vurgu yaptı. Deneyimli teknik adam, "Sözleşmem bitiyor ve uzatmak için görüşmeler halindeyiz. Herkes bir gün Avrupa'ya dönmeyi hayal ettiğimi biliyor. Ama gerçek şu ki şu an buradayım. Oyuncular benim için ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Takımımı ve kendimi görüyorum. Kontrol edebildiğim tek şey bu; başka hiçbir şey değil. Başkanla bir görüşme yapacağız. Sonra ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.