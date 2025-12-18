18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Warriors, Brandin Podziemski için takas seçeneklerini değerlendiriyor

Golden State Warriors'ın, iki yıl önce Lauri Markkanen takas görüşmelerinde kilit bir parça olarak görülen forvet Brandin Podziemski için takas seçeneklerini masaya yatırdığı bildirildi.

calendar 18 Aralık 2025 15:28
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Warriors, Brandin Podziemski için takas seçeneklerini değerlendiriyor
Golden State Warriors'ın, iki yıl önce Lauri Markkanen takas görüşmelerinde kilit bir parça olarak görülen forvet Brandin Podziemski için takas seçeneklerini masaya yatırdığı bildirildi.

Podziemski'nin, Golden State'in ön alan ya da kanat rotasyonuna yüksek etki yaratacak bir oyuncu kazandırmasında anahtar rol oynayabileceği ifade ediliyor.

Bu sezon 27 maçta forma giyen Podziemski, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncu maç başına 12,1 sayı, 4,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 44,2, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.


Golden State Warriors, şu an Batı Konferansı'nda 13 galibiyet – 14 mağlubiyetlik derecesiyle sekizinci sırada bulunuyor. Bu tablo, takımın derin bir playoff koşusu yapabilmesi için kadrosunu güçlendirme ihtiyacını gözler önüne seriyor.

Takas görüşmelerinin hız kazandığı ve Şubat ayındaki takas son tarihinin yaklaştığı bu süreçte, Podziemski'nin Warriors'ın kadro eksiklerini gidermesi ve şampiyonluk iddiasını sürdürmesi adına önemli bir hamlenin parçası olabileceği değerlendiriliyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
