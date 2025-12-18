Golden State Warriors'ın, iki yıl önce Lauri Markkanen takas görüşmelerinde kilit bir parça olarak görülen forvet Brandin Podziemski için takas seçeneklerini masaya yatırdığı bildirildi.Podziemski'nin, Golden State'in ön alan ya da kanat rotasyonuna yüksek etki yaratacak bir oyuncu kazandırmasında anahtar rol oynayabileceği ifade ediliyor.Bu sezon 27 maçta forma giyen Podziemski, istikrarlı performansıyla dikkat çekti. Genç oyuncu maç başına 12,1 sayı, 4,7 ribaund ve 3,2 asist ortalamaları yakalarken, saha içinden yüzde 44,2, üç sayı çizgisinin gerisinden ise yüzde 40,6 isabet oranıyla oynadı.Golden State Warriors, şu an Batı Konferansı'nda 13 galibiyet – 14 mağlubiyetlik derecesiyle sekizinci sırada bulunuyor. Bu tablo, takımın derin bir playoff koşusu yapabilmesi için kadrosunu güçlendirme ihtiyacını gözler önüne seriyor.Takas görüşmelerinin hız kazandığı ve Şubat ayındaki takas son tarihinin yaklaştığı bu süreçte, Podziemski'nin Warriors'ın kadro eksiklerini gidermesi ve şampiyonluk iddiasını sürdürmesi adına önemli bir hamlenin parçası olabileceği değerlendiriliyor.