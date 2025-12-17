Haber Tarihi: 17 Aralık 2025 10:39 -
Papara açıldı mı, ne zaman açılacak?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kararı uyarınca, Papara Elektronik Para A.Ş.'nin ödeme hizmetleri ve elektronik para ihracı faaliyet izni iptal edilmiş, karar mahkemeye taşınmıştı. Yaşanan son gelişmeler ardından vatandaşlar, "Papara açıldı mı, ne zaman açılacak? " sorularına yanıt arıyor.
Papara'nın 30 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izninin iptal edilmesi üzerine uygulama üzerinden para gönderme, transfer, ödeme vb. hizmetler durdurulmuştu. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmış ve birçok kullanıcı karardan etkilenmişti.
PAPARA AÇILACAK MI?TCMB'nin faaliyet iznini iptal etme kararına karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 09 Aralık 2025 tarihli ara kararla iptal kararının yürütmesini durdurdu. Ara karar lehine sonuçlanan Papara, bu mahkeme kararı ile faaliyetlerine yeniden devam etmeyi planladığını duyurdu. Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.PAPARA NE ZAMAN AÇILACAK?Henüz uygulamanın açılış tarihiyle ilgili net bir açıklamada bulunmayan şirket, sadece mahkeme kararına istinaden faaliyetlerini sürdürme niyetini ve hazırlık çalışmalarını duyurdu.
