Papara açıldı mı, ne zaman açılacak?

Papara'nın 30 Ekim 2025 tarihinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından faaliyet izninin iptal edilmesi üzerine uygulama üzerinden para gönderme, transfer, ödeme vb. hizmetler durdurulmuştu. Bu karar Resmî Gazete'de yayımlanmış ve birçok kullanıcı karardan etkilenmişti.

TCMB'nin faaliyet iznini iptal etme kararına karşı Ankara 25. İdare Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkeme, 09 Aralık 2025 tarihli ara kararla iptal kararının yürütmesini durdurdu. Ara karar lehine sonuçlanan Papara, bu mahkeme kararı ile faaliyetlerine yeniden devam etmeyi planladığını duyurdu. Resmi internet adresinden yapılan açıklamada; "Papara sistem ve altyapısının yeniden aktif hale getirilmesini takiben faaliyetlerine devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Henüz uygulamanın açılış tarihiyle ilgili net bir açıklamada bulunmayan şirket, sadece mahkeme kararına istinaden faaliyetlerini sürdürme niyetini ve hazırlık çalışmalarını duyurdu.