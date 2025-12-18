18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Rıza Çalımbay: "Beşiktaş'ta hedef bitmez"

Tecrübeli teknik direktör Rıza Çalımbay, Beşiktaş'taki şanssızlık ve sakatlıkların takımı etkilediğini belirtti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'un canlı yayın konuğu oldu. Beşiktaş'ın ligdeki hedefleri ve Trabzonspor'un transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.
 
"Beşiktaş'ta hedef bitmez"
 
Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı, Fenerbahçe maçı gibi değildi. Beşiktaş maça iyi başladı ve pozisyonlar buldu. Her iki takım da maça kazanmak için çıktı. Beşiktaş lige havlu atmadı. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Ligin ikinci yarısı var, önemli maçlar var" ifadelerini kullandı.
 
"Beşiktaş'ta şanssızlıklar ve sakatlıklar etkili oldu"
 
Beşiktaş'ta yaşanan şanssızlıklara da dikkat çeken Çalımbay, sakatlık süreçleri ve Rafa Silva'nın durumunun takımı etkilediğini söyledi: "Beşiktaş'ta şanssızlık da var. Sakatlık süreçleri ve Rafa Silva konusu etkiledi. Beşiktaş'ı dışarıdan yorumlamak uygun olmaz. Silva takım için önemli bir futbolcuydu, oynamadığı zaman sıkıntı olabiliyor"
 
Trabzonspor için övgü dolu sözler
 
Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un transfer politikasını ve ligdeki görüntüsünü de değerlendirdi. Bordo-Mavililer'in doğru bir yapı kurduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "Trabzonspor'un transfer haritasını beğeniyorum. Trabzonspor iç sahada yenilmez. İyi bir hava yakaladılar ve ligi çok iyi bir yerde tamamlayacaklardır. Trabzonspor iyi takım yaptı, çok iyi futbolcular aldı"
 
"İkinci yarı her şeyi belirleyecek"
 
Süper Lig için erken yorum yapılmaması gerektiğini ifade eden Çalımbay, ligin kaderinin ikinci yarıda şekilleneceğini belirtti. Çalımbay, "Trabzonspor transfer ettiği futbolculardan yararlanmasını bildi. Süper Lig'de her şey ligin ikinci yarısında belli olacaktır. Şu anda erken yorum yapmak yanlış olur" açıklamasını yaptı. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
