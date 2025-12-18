Rıza Çalımbay: 'Beşiktaş'ta hedef bitmez'

Teknik direktör Rıza Çalımbay, Radyospor'un canlı yayın konuğu oldu. Beşiktaş 'ın ligdeki hedefleri ve Trabzonspor'un transfer politikası hakkında açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ta hedef bitmez"

Rıza Çalımbay, "Beşiktaş'ın Trabzonspor maçı, Fenerbahçe maçı gibi değildi. Beşiktaş maça iyi başladı ve pozisyonlar buldu. Her iki takım da maça kazanmak için çıktı. Beşiktaş lige havlu atmadı. Beşiktaş'ta hedef bitmez. Ligin ikinci yarısı var, önemli maçlar var" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş'ta şanssızlıklar ve sakatlıklar etkili oldu"

Beşiktaş'ta yaşanan şanssızlıklara da dikkat çeken Çalımbay, sakatlık süreçleri ve Rafa Silva'nın durumunun takımı etkilediğini söyledi: "Beşiktaş'ta şanssızlık da var. Sakatlık süreçleri ve Rafa Silva konusu etkiledi. Beşiktaş'ı dışarıdan yorumlamak uygun olmaz. Silva takım için önemli bir futbolcuydu, oynamadığı zaman sıkıntı olabiliyor"

Trabzonspor için övgü dolu sözler

Rıza Çalımbay, Trabzonspor'un transfer politikasını ve ligdeki görüntüsünü de değerlendirdi. Bordo-Mavililer'in doğru bir yapı kurduğunu vurgulayan tecrübeli teknik adam şunları söyledi: "Trabzonspor'un transfer haritasını beğeniyorum. Trabzonspor iç sahada yenilmez. İyi bir hava yakaladılar ve ligi çok iyi bir yerde tamamlayacaklardır. Trabzonspor iyi takım yaptı, çok iyi futbolcular aldı"

"İkinci yarı her şeyi belirleyecek"

Süper Lig için erken yorum yapılmaması gerektiğini ifade eden Çalımbay, ligin kaderinin ikinci yarıda şekilleneceğini belirtti. Çalımbay, "Trabzonspor transfer ettiği futbolculardan yararlanmasını bildi. Süper Lig'de her şey ligin ikinci yarısında belli olacaktır. Şu anda erken yorum yapmak yanlış olur" açıklamasını yaptı.