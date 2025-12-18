18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu

Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan 24 yaşındaki milli badmintoncu Zehra Erdem, gelecek yılki Avrupa Şampiyonası başta olmak üzere turnuvalardan başarıyla dönmek için Kastamonu'da günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

calendar 18 Aralık 2025 16:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli badmintoncu Zehra Erdem gelecekten umutlu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan milli badmintoncu Zehra Erdem, düzenlenecek turnuvalardan başarıyla dönmek için hazırlıklarını sürdürüyor.
 
Badmintona 9 yaşında başlayan 24 yaşındaki Zehra, 13 yıldır milli takımda ter döküyor. Kariyerinde 3 Avrupa şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa ikincilikleri ve üçüncülükleri bulunan Zehra, gelecek yıl düzenlenecek başta Avrupa Şampiyonası'nda zirveye çıkmak için çalışmalarına devam ediyor.
 
Kastamonu Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift idman yapan Zehra Erdem, AA muhabirine hedeflerini anlattı.
 
Erzincan'da yaşadığını evinin spor salonuna yakın olduğunu, bu sayede badminton ile tanıştığını belirten Zehra, "Arkadaşlarım badmintona gidiyordu. Daha önce hiç bu sporu görmemiş ve duymamıştım, onlar giderken izlemeye gittiğimde antrenmanda topun gidiş gelişi o kadar hoşuma gitti ki 'Bende başlamak istiyorum.' dedim ve aileme söyledim. Başladım, bir daha bırakamadım." ifadelerini kullandı.
 
Hedeflerini anlatan Zehra, şunları söyledi:
 
"Asıl hedefim 2028 ve 2032 olimpiyatları. Henüz genç ve bu spor için yüksek potansiyele sahip olduğumu düşünüyorum. O yüzden 2028 hedefim olmazsa 2032 için hazırlanmaya devam edeceğim. 2025 yılını çok güzel kapattım. Benim için çok güzeldi, performansımın geliştiğini fark ediyorum, bunu korta yansıtabiliyorum. Bu yüzden 2028 için ümitliyim. 2028 olmazsa zaten 2032 için çok dinamik olduğumu düşünüyorum. Bu süreci çok iyi değerlendirip en iyi şekilde 2032'ye hazırlanacağım."
 
 
- "Gelecek yıl derecemiz olacağına, hatta final oynayacağımıza inanıyorum"
 
Yılın son kampını Kastamonu'da yaptıklarını dile getiren Zehra, kondisyon ağırlıklı çalışmalar yaptıklarını anlattı.
 
Gelecek yıl yapılacak organizasyonlar için çalışma yaptığına işaret eden milli sporcu, "Özellikle gelecek yılki Avrupa Şampiyonası, hedef turnuvamız. 2024 yılında yapılan kadınlarda Avrupa Şampiyonası'nı beşinci tamamladık, kıl payı yenildik Fransa'ya. Bu sefer böyle olmayacağını, daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum. Kadın takımı olarak çok güçlüyüz, dinamiğiz. Gelecek yıl derecemiz olacağına hatta final oynayacağımıza inanıyorum." diye konuştu.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.