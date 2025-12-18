18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
0-08'
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
3-2
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Papanikolaou: "Beşiktaş zor olacak"

Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou, basın mensuplarına konuştu.

18 Aralık 2025 20:34
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Papanikolaou: 'Beşiktaş zor olacak'






Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 17'nci haftasında cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Beşiktaş'ın konuğu olacak. Mavi-yeşilli ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Antrenman öncesinde Çaykur Rizespor'un orta saha oyuncusu Giannis Papanikolaou basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

İyi bir takım oyuncusu olduğunu belirten Giannis Papanikolao, "Rizespor'da ikinci yılım. Geçen sezon bir sakatlık yaşamıştım. Bu sakatlık beni uzun süre sahalardan alıkoymuştu ama şu an da kendimi iyi hissediyorum. Her zaman gelişime yer vardır. Genel olarak performansımın olumlu yönde olduğunu düşünüyorum. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum ve tam bir takım oyuncusuyum. İçeride maç kazanmamız gerekiyor. Mümkün olduğunca evimizde çok maç kazanmamız gerekiyor. Geçmişte bunu başaramadık, içeride bir kale kurmamız lazım. Rize'yi bizim kalemiz haline getirmemiz lazım. Şu anda takımımız iyi gidiyor. Hem sonuçlarla hem de oynadığımız futbolla bunu gösterdiğimizi düşünüyorum" diye konuştu.

'MAÇI KAZANMAYI ÜMİT EDİYORUZ'


Hafta sonunda Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili düşüncelerini aktaran Papanikolao, "Yeni hocamızla çok fazla vakit geçirmiş değiliz ama tabii ki gördüğümüz şey daha da iyiye gidecek oyun ve spor anlamında. Geçen sene İstanbul'da büyük bir sonuç aldık. Umuyorum aynısını bu sezonda tekrarlayabiliriz. Şu anda Beşiktaş Türkiye'nin en iyi takımlarından birisi. Kolay bir maç olmayacağını söyleyebilirim ama maç içerisinde iyi fırsatlar yakalayacağımızdan eminim. Maçı kazanmayı ümit ediyoruz. Yavaş yavaş zor yenilecek bir takım haline geliyoruz" şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
