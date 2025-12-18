17 Aralık
Karagümrük-İstanbulspor
0-0
17 Aralık
Rizespor-Gaziantep FK
5-2
17 Aralık
Trabzonspor-Alanyaspor
0-1
17 Aralık
Racing Santander-Villarreal
2-1
17 Aralık
SD Huesca-Osasuna
2-4UZS
17 Aralık
Albacete-Celta Vigo
5-2
17 Aralık
Alaves-Sevilla
1-0
17 Aralık
M.City-Brentford
2-0
17 Aralık
Newcastle-Fulham
2-1

Galatasaray'dan Rüdiger hamlesi! Transfer için Sane devrede

Galatasaray, savunmayı güçlendirmek için Real Madrid forması giyen Antonio Rüdiger'i gündemine alırken, Leroy Sane'nin Alman yıldızı ikna sürecinde kilit rol üstleneceği öğrenildi.

calendar 18 Aralık 2025 08:38
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Galatasaray'dan Rüdiger hamlesi! Transfer için Sane devrede
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'da savunmaya takviye arayışı tüm hızıyla devam ediyor. Takımda yaşanan sakatlıklar ve kenarda bekleyen isimlerin formsuzluğu nedeniyle ara transfer döneminde vites yükseltecek olan sarı kırmızılı yönetim, dünyaca ünlü yıldızlara yöneldi.

Avrupa'da daha büyük hedeflere gitmek için önce savunmasını sağlama almak isteyen sarı-kırmızılılar, Real Madrid forması giyen 32 yaşındaki Alman stoper Antonio Rüdiger'i renklerine katmak istiyor.

SANE İKNA EDECEK



Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Rüdiger'i ocak ayında getirmeye çalışan sarı-kırmızılılar, İspanya'ya çıkarma yapacak. Transferde menajer George Gardi'yi görevlendiren Başkan Dursun Özbek, Alman yıldızı haziranı beklemeden getirmek istiyor.

Rüdiger'in Almanya Milli Takımı'ndan da yakın arkadaşı olan Leroy Sane de transferde topa girecek. Galatasaray'ı ve buradaki hedefleri anlatacak olan Leroy Sane'nin arkadaşını ikna etmeye çalışacağı öğrenildi.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.