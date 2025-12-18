Bastoni'den geleceği için açıklama!

Inter forması giyen Alessandro Bastoni, İtalya Süper Kupa'da cuma günü oynanacak Bologna maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Basın toplantısında kendisi hakkında çıkan transfer haberleri hatırlatılan İtalyan savunma oyuncusu, "Bu tür şeyler beni gururlandırıyor, sahada iyi iş çıkardığım anlamına geliyor. Benim için en önemli şey bu. Ben de sizler gibi bu haberleri okuyorum ve bunda bir yanlış yok. Burada mutluyum. Herhangi bir sorunum yok. Saha dışındaki şeyleri düşünmüyorum." dedi.
Bastoni, bu sözlerini ardından, "Inter'de kalacak mı?" sorusuna ise "Muhtemelen." yanıtını verdi.
Inter forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Bastoni, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.
