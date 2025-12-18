18 Aralık
Mainz 05-Samsunspor
23:00
18 Aralık
Galatasaray-Başakşehir
20:30
18 Aralık
Slovan Bratislava-Haecken
23:00
18 Aralık
NK Celje-Shelbourne
23:00
18 Aralık
Gençlerbirliği-Bodrum FK
17:30
18 Aralık
Lausanne-Fiorentina
23:00
18 Aralık
AEK Larnaca-KF Shkendija
23:00
18 Aralık
Sigma Olomouc-Lech Poznan
23:00
18 Aralık
AEK Athens-U.Craiova
23:00
18 Aralık
Zrinjski Mostar-Rapid Wien
23:00
18 Aralık
Alkmaar-Jagiellonia Bialystok
23:00
18 Aralık
Legia Warszawa-Lincoln Red Imps FC
23:00
18 Aralık
Shakhtar-Rijeka
23:00
18 Aralık
Omonia Nicosia-Rakow
23:00
18 Aralık
Shamrock -Hamrun Spartans
23:00
18 Aralık
Rayo Vallecano-Drita
23:00
18 Aralık
C.Palace-KuPS Kuopio
23:00
18 Aralık
Dynamo Kiev-FC Noah
23:00
18 Aralık
Sparta Prag-Aberdeen
23:00
18 Aralık
Strasbourg-Breidablik
23:00

Bastoni'den geleceği için açıklama!

Inter forması giyen Alessandro Bastoni, geleceğiyle ilgili gelen soruya cevap verdi ve, "Muhtemelen Inter'de kalacağım." dedi.

calendar 18 Aralık 2025 16:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Bastoni'den geleceği için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Inter forması giyen Alessandro Bastoni, İtalya Süper Kupa'da cuma günü oynanacak Bologna maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Basın toplantısında kendisi hakkında çıkan transfer haberleri hatırlatılan İtalyan savunma oyuncusu, "Bu tür şeyler beni gururlandırıyor, sahada iyi iş çıkardığım anlamına geliyor. Benim için en önemli şey bu. Ben de sizler gibi bu haberleri okuyorum ve bunda bir yanlış yok. Burada mutluyum. Herhangi bir sorunum yok. Saha dışındaki şeyleri düşünmüyorum." dedi.

Bastoni, bu sözlerini ardından, "Inter'de kalacak mı?" sorusuna ise "Muhtemelen." yanıtını verdi.


Inter forması altında bu sezon 19 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Bastoni, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
9 Kocaelispor 16 5 5 6 13 16 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 16 4 3 9 15 29 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
