Bitcoin Neden Düşüyor? 'Kuantum Paniği' mi?

Kripto para piyasalarının amiral gemisi Bitcoin (BTC), yatırımcılarını endişelendiren sert bir düzeltme hareketiyle karşı karşıya. Hafta başında 100 bin doların üzerinde tutunmaya çalışan BTC, 20-21 Kasım tarihlerinde gelen satış baskısıyla %20'yi aşan bir değer kaybı yaşayarak 85.000 dolar desteğine kadar geri çekildi.Piyasa analistleri ve zincir üstü (on-chain) veriler, bu ani düşüşün arkasında "teknolojik korku" ve "kurumsal satış" olmak üzere iki ana tetikleyici olduğunu işaret ediyor.Düşüşün fitilini ateşleyen en önemli gelişme, Ethereum'un kurucusu Vitalik Buterin'in Buenos Aires'teki Devconnect konferansında yaptığı açıklamalar oldu. Buterin, kuantum bilgisayarların gelişim hızına dikkat çekerek, "Kuantum bilgisayarlar 2028 yılına kadar mevcut şifreleme yöntemlerini kırabilir. Eğer önlem almazsak, Bitcoin ve Ethereum gibi ağların güvenliği tehlikeye girebilir" uyarısında bulundu.Bu açıklama, halihazırda Google'ın yeni kuantum çipi "Willow" hakkındaki söylentilerle gergin olan piyasada "Kuantum FUD" (Korku, Belirsizlik, Şüphe) dalgası yarattı. Yatırımcılar, blokzincir güvenliğinin gelecekte tehdit altında olabileceği endişesiyle riskli varlıklardan çıkış yapmaya başladı.Teknolojik endişeler piyasa psikolojisini bozarken, son darbe dev bir "balina"dan (yüklü miktarda coin tutan yatırımcı) geldi. Zincir üstü verilere göre, 20 Kasım gecesi tek bir cüzdan adresinden borsalara yaklaşık 1.3 milyar dolar değerinde Bitcoin transfer edildi ve satıldı.Bu devasa satış emri, emir defterlerindeki alıcıları süpürerek fiyatın hızla 90 bin doların altına sarkmasına neden oldu.