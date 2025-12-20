Galatasaray'da Okan Buruk kiralık gidenlerden şikayetçi

Bu sezon yoğun maç trafiğinde rotasyon ve alternatifli kadro planlaması konularında sık sık eleştirilen Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan flaş bir çıkış geldi.

Türkiye Kupası'nda 1-0 kazanılan Başakşehir maçı sonrası genç oyuncuların gelişimleri hakkında soruyu yanıtlayan Buruk, "Kiraya verdiğimiz oyunculardan hiçbir şekilde yararlanamadık. Gidenler yüzde 80-90 daha da kötü bir şekilde dönüyorlar" ifadelerini kullandı.

Sarı-Kırmızılılar'ın bu sezon farklı liglerdeki takımlara kiraladığı 6 genç oyuncusuna bakacak olursak tablo pek parlak değil…

FORMAYA HASRET KALDILAR

Cimbom'un altyapısından kiralanan isimlerden en istikrarlısı 1. Lig'de Ümraniyespor'a giden Ali Turap Bülbül oldu. 20 yaşındaki sağ bek 17 maçın 11'inde oynarken 7'sine ilk 11'de başladı ancak skor katkısı üretemedi.

Eyüp Aydın (21) Samsunspor'da 12 maçın 5'inde, Siraçhan Nas (23), Kahramanmaraş İstiklal'de 13 maçın 7'sinde (1 gol), Ali Efe Çördek (20) Arnavutköy Belediyespor'da 16 maçın 5'inde (1 gol), Ali Yeşilyurt (20) Yalova FK'da 14 maçın 7'sinde forma giyebildi. Eyüpspor'a giden kaleci Jankat Yılmaz (21) ise bu sezon hiç oynayamadı.