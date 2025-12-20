Galatasaray kalesini gole kapatmakta zorlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 9 maçın 8'inde gol yedi.
Ligde sezonun ilk 7 maçında kalesinde sadece 2 gol gören Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.
Sarı-kırmızılı ekip, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 9 lig müsabakasının 8'inde en az 1 kez kalesinden meşin yuvarlağı çıkardı. Galatasaray, bu dönemde sadece Trabzonspor karşısında kalesini gole kapatmayı başardı.
Galatasaray, söz konusu karşılaşmalarda 10 golü kalesinde gördü.
