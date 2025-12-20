20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
14:30
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
13:30
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
13:30
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Victor Osimhen büyük baskı altında!

Afrika Uluslar Kupası başlarken Nijerya'da umutlar Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen'e bağlandı.

calendar 20 Aralık 2025 11:12
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Victor Osimhen büyük baskı altında!
Afrika Uluslar Kupası heyecanı yarın TSİ 22.00'de ev sahibi Fas ile Komorlar arasında oynanacak karşılaşmayla başlıyor. 
 
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Nijerya Milli Takımı ise ilk maçına 23 Aralık'ta Tanzanya karşısında çıkacak.
 
Victor Osimhen, Paul Onuachu ve Wilfried Ndidi gibi yıldızları kadrosunda barındıran Süper Kartallar'da beklenti büyük.
 
"UMUTLARI OSIMHEN'E G.SARAY YILDIZINA BAĞLI"
 
2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edemeyen Nijerya'da tüm umutlar Afrika Uluslar Kupası'na çevrilmiş durumda. Bu süreçte ülkedeki en büyük baskı ise Galatasaray forması giyen Victor Osimhen'in omuzlarında. Nijerya basınında yer alan "Osimhen baskı altında: Süper Kartallar'ın umutları Galatasaray yıldızına bağlı" başlıklı analizde, yıldız golcünün turnuvadaki kritik rolüne dikkat çekildi.
 
Yazıda, 2025 Afrika Uluslar Kupası yaklaşırken Osimhen'in yalnızca bir golcü değil, Nijerya'nın umutlarını ve beklentilerini temsil eden bir figür haline geldiği vurgulandı. Nijerya'nın Fas'ta şampiyonluğa ulaşma ihtimalinin, büyük ölçüde Osimhen'in form durumu, fiziksel seviyesi ve büyük maçlardaki performansına bağlı olduğu ifade edildi.
 
Milli formayla attığı 31 golle Rashidi Yekini'nin 37 gollük rekorunun ardından ülke tarihinin en golcü ikinci futbolcusu olan Osimhen, maç başına neredeyse bir gol ortalamasıyla oynuyor. Bu istatistikler, onu Afrika'nın en güvenilir forvetlerinden biri haline getirirken, Nijerya'nın birincil hücum silahı olduğunu da ortaya koyuyor.
 
SAHADAKİ VARLIĞI YETİYOR
 
Ancak Osimhen'in etkisi sadece rakamlardan ibaret değil. Sahadaki varlığı, takımın oyun psikolojisini doğrudan değiştiriyor. Rakip savunmalar ona göre pozisyon alırken, orta saha daha hızlı ve dikine oynamaya başlıyor. Agresif presi, hava toplarındaki üstünlüğü ve savunma arkasına yaptığı koşular, Nijerya hücumuna net bir odak noktası kazandırıyor.
 
Buna karşın, yıldız golcüye olan bu yüksek bağımlılık bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Eski milli futbolcular, alternatif hücum planlarının devreye girememesi halinde Nijerya'nın kolay okunabilir bir takım haline gelebileceği uyarısında bulunuyor. Rakiplerin, Osimhen'i izole etmeye yönelik özel önlemler almasının kaçınılmaz olduğu belirtiliyor.
 
Afrika Uluslar Kupası öncesinde Victor Osimhen, büyüklükle gelen ağır bir sorumluluğu taşıyor. Atacağı goller bir ulusu ayağa kaldırabilir; ancak Nijerya'nın gerçek başarısı, takımın yıldız golcüsünü ne kadar doğru destekleyebileceğine bağlı olacak. Süper Kartallar, Osimhen etrafında doğru dengeyi kurabilirse, kupayı yeniden müzesine götürme hayalini gerçeğe dönüştürebilir. 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 16 4 4 8 20 28 16
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 16 2 8 6 15 32 14
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
