Beşiktaş yeni Atiba'sını Fransa'da buldu: Sergen Yalçın ısrarla istiyor

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın devre arasında takıma direkt katkı sağlayacak bir ön libero istiyor.



Tecrübeli teknik adam eldeki isimlerden memnun değil. Wilfred Ndidi'nin hemen her maç tekrarladığı bireysel hatalarından yakınan Yalçın, soru işareti taşımayacak bir ön liberonun kadroya katılmasında ısrarcı.



Sergen Yalçın'ın bu doğrultuda Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lorient forması giyen Arthur Avom'u kadrosunda görmek istediği öğrenildi.

Siyah beyazlı yetkililer özellikle satın alma opsiyonlu kiralama anlaşması üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Güncel piyasa değeri 9 milyon avro olan 23 yaşındaki oyuncu için Sergen Yalçın oldukça ısrarcı. Tecrübeli teknik adamın, Avom içinşeklinde görüş belirttiği öğrenildi.Kamerunlu oyuncu için Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de devrede olduğu, Başkan Serdal Adalı'nın transferi bitirmek için bizzat devrede olduğu öğrenildi.Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Arthur Avom'un transferini dört gözle bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının, özellikle top çalmadaki ve oyun kurmadaki becerisi sebebiyle 23 yaşındaki oyuncunun transferinde ısrarcı olduğu öğrenildi.Bu sezon Lorient formasıyla 16 maça çıkan Avom, 1 asistlik performans sergiledi.