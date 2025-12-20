Galatasaray'da Uğurcan Çakır kararı

Monaco deplasmanında sakatlanan Uğurcan Çakır, Antalyaspor ve Başakşehir maçlarını kaçırdı.
Eldivenleri takan Günay Güvenç, Başakşehir ile oynanan kupa maçında kalesini gole kapadı ve performansıyla göz doldurdu.
Uğurcan'ı riske etmeyi düşünmeyen Okan Buruk, Kasımpaşa maçında da Günay'ı oynatacak.
Galatasaray forması ile 28 karşılaşmaya çıkan Günay, 24 gol yerken 12 maçta kalesini kapattı.
