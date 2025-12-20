Galatasaray'ın kozu Leroy Sane!

Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son zamanlarda Süper Lig'deki performansıyla dikkati çekiyor.
Sane, ligde üst üste 3 maçlık gol atma serisi yakaladı. 29 yaşındaki kanat oyuncusu, ligdeki son 3 karşılaşmasında Fenerbahçe, Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını birer kez havalandırdı.
Alman yıldız, Kasımpaşa maçında da Galatasaray'ın en önemli kozu olacak.
