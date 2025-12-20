20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-128'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-074'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
0-01'
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-01'
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
0-01'
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-01'
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-01'
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-167'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Samsunspor'dan Mert Günok hamlesi!

Samsunspor, Beşiktaş'tan ayrılığı gündeme gelen tecrübeli kaleci Mert Günok'u transfer gündemine aldı.

calendar 20 Aralık 2025 16:43 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 17:24
Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.

2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Mert Günok'un, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde Mert'le ayrılık konusu masaya yatırılacak.



HT Spor'un haberine göre, Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, siyah-beyazlılardan ayrılması gündemde olan Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor.

Öte yandan diğer farklı Süper Lig kulüplerinin de Mert Günok için devreye girebileceği öğrenildi.

Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.

BEŞİKTAŞ İLE SÖZLEŞMESİ

Son 8 haftada kulübede kalan Mert Günok'un sözleşmesi 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. 



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
