Samsunspor'dan Mert Günok hamlesi!

Beşiktaş'ta uzun süredir kaleyi Ersin Destanoğlu'na kaptıran Mert Günok'un forma giymediği için mutsuz olduğu öğrenildi.



2026 Dünya Kupası öncesinde A Milli Takım kadrosunda yer almak isteyen Mert Günok'un, düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.



Beşiktaş'ın kaleye takviye yapması halinde Mert'le ayrılık konusu masaya yatırılacak.

HT Spor'un haberine göre,

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, siyah-beyazlılardan ayrılması gündemde olan Mert Günok'un durumunu yakından takip ediyor.Öte yandan diğer farklı Süper Lig kulüplerinin de Mert Günok için devreye girebileceği öğrenildi.Sezon başında Avrupa elemelerinde ve Süper Lig'in ilk 8 haftasında kaleyi koruyan 36 yaşındaki file bekçisi, Gençlerbirliği yenilgisinin ardından ise kaleyi Ersin Destanoğlu'na devretmişti. Mert Günok, yönetim ve teknik heyet kararıyla sezon başında kaptanlık görevine de veda etmişti.Son 8 haftada kulübede kalan Mert Günok'un sözleşmesi 2027 sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor.