Milot Rashica: 'Forvet oynamaya alışkınım'

Açıklamalarına devam eden Kosovalı futbolcu, "Ben aslında forvet oynamaya alışkınım. Türkiye'de sağ kanat oynadım. Kariyerimde daha önce sol kanat, sol içi ve santrfor oynadım. Benim için daha iyiydi forvet oynamak, arkaya koşular atabildim. Takım arkadaşlarım da beni bu pozisyonlarda topla buluşturmaya çalıştı. Golü de böyle bulduk. Ben oynadığım her pozisyonda takımım için elimden gelenin en iyisini yaparım." ifadelerini kullandı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş , konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek sahasında 4 maç sonra galip geldi.Siyah-Beyazlılar'ın galibiyet golünü atan Milot Rashica, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.Karşılaşmayı değerlendiren Rashica,dedi.