Sadettin Saran serbest bırakıldı

İstanbul'da yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Yurt dışında bulunan ve gece saatlerinde İstanbul'a gelen Saran, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdi.
Saran, savcılıktaki ifadesinin tamamlanmasının ardından saç ve kan örneklerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Burada işlemleri tamamlanan Saran, yeniden İstanbul Adliyesi'ne getirildi.
Sadettin Saran yurt dışı çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre hakimlikçe, Saran hakkında talep doğrultusunda adli kontrol tedbiri kararı verildi.
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran hakkındaki kararın ardından adliyeden ayrıldı. Saran dana sonra Eyüpspor-Fenerbahçe maçını izlemek için Atatürk Olimpiyat Stadı'na geldi.
