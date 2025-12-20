Liverpool'da buzlar eriyor: Muhammed Salah özür diledi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sular durulmuyor derken, beklenen yumuşama adımı geldi. Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisinin koptuğunu belirten ve kulüp tarafından "yarı yolda bırakıldığını" ima eden Muhammed Salah, Tottenham maçı öncesinde takımdaki gergin havayı dağıtmak için harekete geçti.



Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones, Sky Sports'a verdiği demeçte, Mısırlı yıldızın son dönemde yaşananlar nedeniyle soyunma odasında takımdan özür dilediğini duyurdu.



"ETKİLEDİYSEM ÖZÜR DİLERİM"

24 yaşındaki İngiliz futbolcu Curtis Jones, Salah'ın takım içindeki tavrını ve yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:Kriz, Salah'ın 6 Aralık'ta oynanan ve 3-3 biten Leeds United maçında süre alamamasının ardından patlak vermişti. Yıldız oyuncu, verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile iplerin koptuğunu belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter galibiyetinde kadroya alınmayan Salah, ligdeki Brighton maçında ise oyuna sonradan girip takımının ikinci golünün hazırlayıcısı olmuştu.Brighton maçı sonrası Anfield'da taraftarları selamlayan Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.Salah'ın, Liverpool'un eski efsane futbolcusu Jamie Carragher tarafından, bir diğer eski futbolcu Chris Sutton tarafından iseolarak nitelendirilmişti. Yaklaşan Ocak transfer dönemi ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi, Salah'ın Liverpool'daki geleceğindeki belirsizliği koruyor.Teknik direktör Arne Slot ise Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada,diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Curtis Jones da takımın bu süreci geride bıraktığını belirterek,ifadelerini kullandı.