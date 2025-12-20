20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-128'
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-074'
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
0-01'
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-01'
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
0-01'
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-01'
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-01'
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
0-167'
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Liverpool'da buzlar eriyor: Muhammed Salah özür diledi

Liverpool'da teknik direktör Arne Slot ile yaşadığı gerilim ve yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme oturan Muhammed Salah, takım arkadaşlarından özür diledi.

20 Aralık 2025 15:15
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Liverpool'da buzlar eriyor: Muhammed Salah özür diledi






İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da sular durulmuyor derken, beklenen yumuşama adımı geldi. Teknik direktör Arne Slot ile ilişkisinin koptuğunu belirten ve kulüp tarafından "yarı yolda bırakıldığını" ima eden Muhammed Salah, Tottenham maçı öncesinde takımdaki gergin havayı dağıtmak için harekete geçti.

Liverpool'un orta saha oyuncusu Curtis Jones, Sky Sports'a verdiği demeçte, Mısırlı yıldızın son dönemde yaşananlar nedeniyle soyunma odasında takımdan özür dilediğini duyurdu.

"ETKİLEDİYSEM ÖZÜR DİLERİM" 



24 yaşındaki İngiliz futbolcu Curtis Jones, Salah'ın takım içindeki tavrını ve yaşanan diyaloğu şu sözlerle aktardı:

"Mo, kendine has bir karakter ve düşüncelerini açıkça dile getirebilen biri. Bize gelip, 'Eğer herhangi birinizi etkilediysem veya kötü hissettirdiysem özür dilerim' dedi. O böyle bir insan. Bu konuşmayı yaparken son derece pozitifti, yüzü gülüyordu ve biz de ona her zamanki gibi davrandık. Sanırım bu yaşananlar, sadece kazanma isteğinin bir parçası."

KRİZİN PERDE ARKASI

Kriz, Salah'ın 6 Aralık'ta oynanan ve 3-3 biten Leeds United maçında süre alamamasının ardından patlak vermişti. Yıldız oyuncu, verdiği röportajda teknik direktör Arne Slot ile iplerin koptuğunu belirtmişti. Bu açıklamaların ardından Şampiyonlar Ligi'ndeki Inter galibiyetinde kadroya alınmayan Salah, ligdeki Brighton maçında ise oyuna sonradan girip takımının ikinci golünün hazırlayıcısı olmuştu.

Brighton maçı sonrası Anfield'da taraftarları selamlayan Salah, Afrika Uluslar Kupası için Mısır Milli Takımı kampına katılmak üzere İngiltere'den ayrıldı.

AYRILIK İDDİALARI VE ARNE SLOT'UN TAVRI

Salah'ın "patlaması", Liverpool'un eski efsane futbolcusu Jamie Carragher tarafından "rezalet", bir diğer eski futbolcu Chris Sutton tarafından ise "kulüpte kaosa sebep olan bir hareket" olarak nitelendirilmişti. Yaklaşan Ocak transfer dönemi ve Suudi Arabistan kulüplerinin yoğun ilgisi, Salah'ın Liverpool'daki geleceğindeki belirsizliği koruyor.

Teknik direktör Arne Slot ise Tottenham maçı öncesi yaptığı açıklamada, "Önümüze bakıyoruz" diyerek konuyu kapatmaya çalıştı. Curtis Jones da takımın bu süreci geride bıraktığını belirterek, "Yaşanan öfke kötü niyetli değildi, sadece dışarıya yansıması yanlış anlaşılmış olabilir. Artık takım olarak kaynaştık ve kazanmaya odaklandık" ifadelerini kullandı.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 17 10 7 0 36 14 37
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 5 9 10 21 14
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
