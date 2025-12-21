20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-2
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
2-1
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
2-0
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
4-1
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-1

Ajax'ın serisi Nijmegen'de bitti

Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen'in Ajax'ı konuk ettiği maç 2-2 berabere bitti. Ev sahibi ekip, 59. dakikada 10 kişi kaldı.

Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen, Ajax'ı konuk etti.

Goffertstadion'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Bryan Linssen ve 46. dakikada Sami Ouaissa kaydetti.


Ajax'ın golleri ise 38. dakikada Kasper Dolberg ve 44. dakikada Mika Godts'tan geldi.

Ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Sami Ouaissa, 59. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ajax, puanını 30'a yükseltti.

4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. beraberliğini alan NEC Nijmegen ise 29 puana ulaştı.

Ajax, 3 sırada konumlanırken NEC Nijmegen ise 4. sırada yer aldı.

Ligin 18. haftasında Ajax, deplasmanda Telstar ile karşılaşacak. NEC Nijemegen ise Utrecht'i konuk edecek.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
