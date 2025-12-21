Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen, Ajax'ı konuk etti.Goffertstadion'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikadave 46. dakikadakaydetti.Ajax'ın golleri ise 38. dakikadave 44. dakikadas'tan geldi.Ev sahibi ekibin ikinci golünü atan, 59. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ajax, puanını 30'a yükseltti.4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. beraberliğini alan NEC Nijmegen ise 29 puana ulaştı.Ajax, 3 sırada konumlanırken NEC Nijmegen ise 4. sırada yer aldı.Ligin 18. haftasında Ajax, deplasmanda Telstar ile karşılaşacak. NEC Nijemegen ise Utrecht'i konuk edecek.