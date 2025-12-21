Hollanda Eredivise'nin 17. haftasında NEC Nijmegen, Ajax'ı konuk etti.
Goffertstadion'da oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.
Ev sahibi ekibin gollerini 3. dakikada Bryan Linssen ve 46. dakikada Sami Ouaissa kaydetti.
Ajax'ın golleri ise 38. dakikada Kasper Dolberg ve 44. dakikada Mika Godts'tan geldi.
Ev sahibi ekibin ikinci golünü atan Sami Ouaissa, 59. dakikada rakibine yaptığı faul sonrası kırmızı kartla cezalandırıldı.
Bu sonuçla birlikte 3 maçlık galibiyet serisi sona eren Ajax, puanını 30'a yükseltti.
4 maçlık galibiyet serisinin ardından üst üste 2. beraberliğini alan NEC Nijmegen ise 29 puana ulaştı.
Ajax, 3 sırada konumlanırken NEC Nijmegen ise 4. sırada yer aldı.
Ligin 18. haftasında Ajax, deplasmanda Telstar ile karşılaşacak. NEC Nijemegen ise Utrecht'i konuk edecek.
