Jayden Oosterwolde: 'Değişiklikler oldu ama iyi maçlar çıkardık'

Süper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi



Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.



"ÇALIŞIYORUZ VE MEYVESİNİ ALIYORUZ"



Başarılarının takım performansından kaynaklandığını belirten Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz." dedi.



"İVMEMİZİ YUKARI ÇIKARTMA NİYETİNDEYİZ"



Performanslarını değerlendiren Hollandalı savunmacı, "İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında." ifadelerini kullandı.

