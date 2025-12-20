20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-287'
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-051'
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
0-172'
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-083'
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-087'
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-086'
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-243'
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Jayden Oosterwolde: "Değişiklikler oldu ama iyi maçlar çıkardık"

Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, 3-0'lık Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

20 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
FenerbahçeSüper Lig'in 17. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 3-0 yendi

Sarı-Lacivertliler'in Hollandalı futbolcusu Jayden Oosterwolde, mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu. 

"ÇALIŞIYORUZ VE MEYVESİNİ ALIYORUZ"

Başarılarının takım performansından kaynaklandığını belirten Oosterwolde, "Son iki maç özelinde çok iyi oynadık. Zaten takım olarak çalışıyoruz ve meyvesini alıyoruz. Bu bir takım performansı. Gol yemeden kazandığımız için de çok ama çok mutluyuz. Elde ettiğimiz 3 puandan ötürü de mutluyuz. Bu şekilde devam etme niyetindeyiz." dedi.

"İVMEMİZİ YUKARI ÇIKARTMA NİYETİNDEYİZ"

Performanslarını değerlendiren Hollandalı savunmacı, "İyi bir sezon geçiriyoruz. Sezon içerisinde takımda ve yönetimde değişiklikler oldu. Fakat, bizler iyi maçlar çıkardık. Özgüvenli hareket ediyoruz. İvmemizi yukarı çıkartma niyetindeyiz sezonun kalan kısmında." ifadelerini kullandı. 
