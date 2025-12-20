20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-286'
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-050'
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
0-171'
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-082'
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-086'
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-086'
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-242'
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Fenerbahçe'den Sadettin Saran için açıklama

Fenerbahçe Kulübü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı.

calendar 20 Aralık 2025 18:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Sadettin Saran için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan başkan Sadettin Saran ile ilgili açıklama yaptı. 

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, soruşturmanın gizliliğini ihlal eden ve kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan kişi veya kurumlara karşı gerekli hukuki girişimlerin başlatılacağı duyuruldu.

İşte o açıklama;
"Başkanımız Sayın Sadettin Saran, yürütülmekte olan bir soruşturma kapsamında bugün saat 10.00 itibarıyla Cumhuriyet Başsavcılığına davet edilmiş, savcılıkta ifade alma sürecinin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumundaki işlemleri gerçekleştirilmiş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır.

Yaşanan süreçle ilgili olarak; soruşturmanın gizliliğini ihlal eden, kamuoyunu yanıltıcı nitelikte dezenformasyon yapan her türlü kişi ve kurum hakkında gerekli hukuki girişimlere ivedilikle başlanacağını kamuoyunun bilgisine sunarız."

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.