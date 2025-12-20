Beşiktaş'ta sakatlık: Maça devam edemedi

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'u konuk etti.
Müsabakanın henüz ilk devresinde siyah-beyazlılarda zorunlu bir değişiklik gerçekleşti.
Kafasına darbe alan Abraham, 45. dakikada baş dönmesi sebebiyle oyuna devam edemedi ve kenara geldi.
İngiliz oyuncunun yerini Devrim Şahin, maça dahil oldu.
