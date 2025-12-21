Afrika Uluslar Kupası için tarihi karar

Afrika Uluslar Kupası, 2028'de yapılacak turnuvanın ardından 4 yılda bir düzenlenecek.Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, yaptığı açıklamada, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı gibi gerçekleştirileceğini, 2029 yerine 2028'de bir turnuva daha düzenleneceğini, ardından organizasyonun 4 yılda bir yapılacak yeni takvime geçeceğini belirtti.Motsepe, Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan takıma verilen ödül miktarının 7 milyon dolardan 10 milyon dolara çıkarıldığını da açıkladı.Ayrıca 2029'dan itibarenifadelerini kullandı.