20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-090'
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
1-153'
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
0-069'
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
0-166'
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-269'
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Beşiktaş'tan devre arası tepki: "Tiyatro devam ediyor"

Beşiktaş, Çaykur Rizespor maçında penaltı itirazının ardından devre arasında "Tiyatro devam ediyor!" paylaşımı yaparak tepkisini gösterdi.

calendar 20 Aralık 2025 21:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 21:04
Beşiktaş'tan devre arası tepki: 'Tiyatro devam ediyor'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından Çaykur Rizespor maçının devre arasında paylaşım yapıldı.

Orta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın 31. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuştu ancak inceleme tavsiyesi gelmedi.

Siyah-beyazlı kulüpten devre arası yapılan paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" denildi.

Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.