Beşiktaş'tan devre arası tepki: 'Tiyatro devam ediyor'

Beşiktaş Kulübü'nün X hesabından Çaykur Rizespor maçının devre arasında paylaşım yapıldı.
Orta hakem Cihan Aydın'ın yönettiği maçın 31. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Cihan Aydın, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay ile konuştu ancak inceleme tavsiyesi gelmedi.
Siyah-beyazlı kulüpten devre arası yapılan paylaşımda "Tiyatro devam ediyor!" denildi.
Öte yandan Beşiktaşlı taraftarlar bu paylaşımı beğeni yağmuruna tuttu.
