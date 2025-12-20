20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-090'
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
1-153'
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
0-069'
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
0-166'
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-269'
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Beşiktaş'tan TBF'ye tepki; "Hakkımızı yedirmeyiz"

Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Tofaş maçı sonrası konuştu.

20 Aralık 2025
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Beşiktaş Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Tofaş maçı galibiyetinin ardından hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu.

"BEŞİKTAŞ SADECE ADALET İSTER"

Siyah-beyazlı yönetici Özkan Arseven yaptığı açıklamada "Bugün kazandık. Skor tabelası ortada. Ama buna rağmen ciddi hakem hatalarını konuşuyoruz. Bu da meselenin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Kazanınca susmamızı bekleyenlere kötü haber: kollanmak istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz.


İki yıl önce sosyal medyada yazılanlar, bugün sahaya yansıyan soru işaretleri… Bunların hepsi tesadüf diyorsak, o zaman herkes aklını oyuna versin ve maçı tekrar izlesin. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic yalnız değildir. Hocamızın arkasındayız. Beşiktaş'ın emeğini, alın terini kimseye yedirmeyiz.

Bu ligde herkes için eşit, şeffaf ve adil bir yönetim istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Zaten Beşiktaş'a fazlası yakışmaz." ifadelerini kullandı.

YAYINCI KURULUŞA TEPKİ

Açıklamalarına devam eden Özkan Arseven "Ayrıca yayıncı kuruluşun, Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez. Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir. Kazanmış bir takımın hocasının sözlerini sansürlemek, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını gasp etmektir. Yayıncı kuruluşun görevi gerçeği filtrelemek değil, olduğu gibi aktarmaktır. İşine gelmeyeni çevirmeyip, işine geleni ön plana çıkarmak tarafsızlık değil, çifte standarttır.

Altını çiziyoruz: Beşiktaş kimseye algı yaptırmaz, kimsenin de algısına teslim olmaz. Sahada olduğu kadar mikrofon başında da adalet istiyoruz. Beşiktaş karşıtı algı ilk değildi ama artık son bulsun. Bu iş burada kapanmaz, biz notumuzu aldık. Takımımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
