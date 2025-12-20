Beşiktaş'tan TBF'ye tepki; 'Hakkımızı yedirmeyiz'

Beşiktaş Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Arseven, Tofaş maçı galibiyetinin ardından hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu.
"BEŞİKTAŞ SADECE ADALET İSTER"
Siyah-beyazlı yönetici Özkan Arseven yaptığı açıklamada "Bugün kazandık. Skor tabelası ortada. Ama buna rağmen ciddi hakem hatalarını konuşuyoruz. Bu da meselenin ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. Kazanınca susmamızı bekleyenlere kötü haber: kollanmak istemiyoruz, sadece adalet istiyoruz.
İki yıl önce sosyal medyada yazılanlar, bugün sahaya yansıyan soru işaretleri… Bunların hepsi tesadüf diyorsak, o zaman herkes aklını oyuna versin ve maçı tekrar izlesin. Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic yalnız değildir. Hocamızın arkasındayız. Beşiktaş'ın emeğini, alın terini kimseye yedirmeyiz.
Bu ligde herkes için eşit, şeffaf ve adil bir yönetim istiyoruz. Başka da bir talebimiz yok. Zaten Beşiktaş'a fazlası yakışmaz." ifadelerini kullandı.
YAYINCI KURULUŞA TEPKİ
Açıklamalarına devam eden Özkan Arseven "Ayrıca yayıncı kuruluşun, Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez. Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir. Kazanmış bir takımın hocasının sözlerini sansürlemek, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını gasp etmektir. Yayıncı kuruluşun görevi gerçeği filtrelemek değil, olduğu gibi aktarmaktır. İşine gelmeyeni çevirmeyip, işine geleni ön plana çıkarmak tarafsızlık değil, çifte standarttır.
Altını çiziyoruz: Beşiktaş kimseye algı yaptırmaz, kimsenin de algısına teslim olmaz. Sahada olduğu kadar mikrofon başında da adalet istiyoruz. Beşiktaş karşıtı algı ilk değildi ama artık son bulsun. Bu iş burada kapanmaz, biz notumuzu aldık. Takımımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.
