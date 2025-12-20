Beşiktaş'tan TBF'ye tepki; 'Hakkımızı yedirmeyiz'

Beşiktaş Basketbol Faaliyetlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi, Tofaş maçı galibiyetinin ardından hakem kararları hakkında açıklamalarda bulundu.Siyah-beyazlı yönetici Özkan Arseven yaptığı açıklamada "." ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Özkan Arseven "Ayrıca yayıncı kuruluşun, Başantrenörümüz Dusan Alimpijevic'in maç sonu açıklamalarını bilinçli şekilde çevirmemesi kabul edilemez. Bu bir teknik aksaklık değil, açık bir editoryal tercihtir. Kazanmış bir takımın hocasının sözlerini sansürlemek, kamuoyunun gerçeği öğrenme hakkını gasp etmektir. Yayıncı kuruluşun görevi gerçeği filtrelemek değil, olduğu gibi aktarmaktır. İşine gelmeyeni çevirmeyip, işine geleni ön plana çıkarmak tarafsızlık değil, çifte standarttır.Altını çiziyoruz: Beşiktaş kimseye algı yaptırmaz, kimsenin de algısına teslim olmaz. Sahada olduğu kadar mikrofon başında da adalet istiyoruz. Beşiktaş karşıtı algı ilk değildi ama artık son bulsun. Bu iş burada kapanmaz, biz notumuzu aldık. Takımımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.