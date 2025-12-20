Thiago Silva'nın yeni adresi Porto

Fluminense'den ayrılan 41 yaşındaki Thiago Silva'nın yeni adresi netleşti.Thiago Silva, Porto ile anlaşma sağladı. Portekiz ekibi, transferi resmi olarak duyurdu.Porto, deneyimli savunma oyuncusu ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Thiago Silva ile yapılan sözleşmede bir yıllık uzatma opsiyonu da bulunuyor.