Premier Lig'in 17. haftasında Brighton, sahasında Sunderland'i konuk etti.
American Express Stadyumu'nda oynanan mücadele, golsüz eşitlikle tamamlandı.
Brighton'da milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11'de başladığı mücadeleyi tamamladı.
Bu sonuçla birlikte Brighton, 24 puanla 9. sırada yer aldı. Sunderland ise 27 puanla maç fazlasıyla 5. sırada konumlandı.
Ligde gelecek hafta Brighton, lider Arsenal'e konuk olacak. Sunderland, Leeds United'ı ağırlayacak.
