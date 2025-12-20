Beşiktaş'ta Djalo cezalı duruma düştü

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Beşiktaş, rakibini 1-0 mağlup ederek devre arasına 3 puanla girdi.
Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.
Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.
Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacılarından Tiago Djalo, 82. dakikada gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.
Gençlerbirliği, Trabzonspor ve Corendon Alanyaspor müsabakalarında sarı kart gören siyah-beyazlı futbolcu, Çaykur Rizezspor maçında gördüğü sarı kartla ligin devre arasına cezalı girdi.
Djalo ikinci yarının ilk maçında Zecorner Kayserispor'a karşı forma giyemeyecek.