Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş sahasında Çaykur Rizespor'u Milot Rashica'nın golüyle 1-0 mağlup etti.
MAÇA DEVAM EDEMEDİ
Siyah-Beyazlılar'ın golcüsü Tammy Abraham, ilk yarıda başına aldığı darbe sonrasında maça devam edemedi. Yıldız oyuncu 44. dakikada oyundan çıktı.
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM
Tammy Abraham kontrol edilmek için hiç beklemeden hastaneye götürüldü. Yıldız oyuncu, Beşiktaş maçının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
"BEN İYİYİM"
"Tebrikler çocuklar" yazan Tammy Abraham, "Ben iyiyim, herkese teşekkürler" notunu paylaştı.
📲Tammy Abraham, hastaneden paylaşım yaptı.
"Tebrikler çocuklar🖤🤍"
"Ben iyiyim, herkese teşekkürler" pic.twitter.com/mpPqAufYbq
