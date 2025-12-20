20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-287'
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-051'
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
0-172'
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-083'
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-087'
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-086'
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-243'
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Çağdaş Atan: "İnanılmaz acı verici"

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Kayserispor beraberliğinin ardından konuştu.

calendar 20 Aralık 2025 17:53
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında konuk ettiği Zecorner Kayserispor ile 1-1 berabere kalan TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, son dakikada yedikleri golün kendilerini çok üzdüğünü söyledi.

Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, karşılaşmanın kendileri için çok büyük bir fırsat maçı olduğunu aktardı.

Atan, kazandıkları takdirde iyi bir çıkış döneminin içine girebileceklerini belirterek, şöyle konuştu:


"Bugün son dakikada yediğimiz gol gerçekten inanılmaz acı verici oldu. Çok canımızı acıttı. Verdiğimiz pozisyonlarla daha erken gol yiyebilirdik ama 1-0'dan sonra da bence maçı bitirebilirdik. Psikolojik ve mental olarak bulunduğumuz ortamda son dakikada yediğimiz gol bize tabii ki de kaybettirmiş gibi hissetti. Çok çalışıyoruz, bunu söyleyebilirim. Oyuncularım da çok çalışıyor. O yüzden bir şikayette bulunamam ama bugün bu maçı tecrübemizle, sahada olan oyuncularla çok rahat bir şekilde bitirmemiz gerekiyordu."

Çok kolay bir gol yediklerinin altını çizen Atan, "Ayağa kalkmak zorundayız, kalkacağız. Bunun için çalışacağız, savaşacağız, dik duracağız. Salı günü bir kupa maçımız var. Orada bir başlangıç yapıp yolumuza devam etmek istiyoruz. Bir ara dönem olacak, kamp geçireceğiz. Aramıza yeni oyuncular katılacak ve daha güçlü bir Konyaspor izleteceğiz." ifadelerini kullandı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
