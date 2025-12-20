Deplasmanların efendisi: Marco Asensio

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor.
Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin son 5 deplasman karşılaşmasının tamamında skora doğrudan etki etti.
Asensio, bu serideki son gol ve asistini Eyüpspor karşısında kaydederken, Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında yaptığı asistlerle öne çıktı.
Çaykur Rizespor deplasmanında ise iki gol ve bir asistle gecenin yıldızı olan İspanyol oyuncu, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırarak kritik bir katkı sundu.
8 GOLE KATKI
Toplamda 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Marco Asensio, deplasmanlarda gösterdiği bu istikrarla Fenerbahçe'nin hücum gücünü yukarı taşıdı ve şampiyonluk yarışındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.
SÜPER LİG'DE 8. GOL
Öte yandan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, Eyüpspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki 8. golüne ulaştı. İspanyol yıldız, ligde şu ana kadar çıktığı 12 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.
