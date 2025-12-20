20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-286'
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-050'
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
0-171'
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-082'
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-086'
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-086'
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-242'
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Deplasmanların efendisi: Marco Asensio

Marco Asensio, Fenerbahçe'nin son 5 deplasman karşılaşmasının tamamında skora doğrudan katkı sağladı.

20 Aralık 2025 18:01 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 18:37
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Deplasmanların efendisi: Marco Asensio
Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, deplasman maçlarında ortaya koyduğu performansla takımına büyük katkı sağlıyor.

Tecrübeli futbolcu, sarı-lacivertlilerin son 5 deplasman karşılaşmasının tamamında skora doğrudan etki etti.

Asensio, bu serideki son gol ve asistini Eyüpspor karşısında kaydederken, Başakşehir ve Gaziantep FK maçlarında yaptığı asistlerle öne çıktı.


Çaykur Rizespor deplasmanında ise iki gol ve bir asistle gecenin yıldızı olan İspanyol oyuncu, Beşiktaş karşısında da fileleri havalandırarak kritik bir katkı sundu.

8 GOLE KATKI

Toplamda 4 gol ve 4 asistlik performans sergileyen Marco Asensio, deplasmanlarda gösterdiği bu istikrarla Fenerbahçe'nin hücum gücünü yukarı taşıdı ve şampiyonluk yarışındaki önemini bir kez daha ortaya koydu.

SÜPER LİG'DE 8. GOL

Öte yandan performansıyla dikkatleri üzerine çeken Marco Asensio, Eyüpspor karşısında attığı golle Süper Lig'deki 8. golüne ulaştı. İspanyol yıldız, ligde şu ana kadar çıktığı 12 maçta 8 gol ve 5 asistlik katkı sağlayarak Fenerbahçe'nin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
