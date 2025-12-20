Milot Rashica siftah yaptı!

Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.
Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.
Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.