20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-0
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
2-290'
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
2-1
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
1-053'
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
1-0DA
20 Aralık
Osasuna-Alaves
3-0
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
2-0DA
20 Aralık
Everton-Arsenal
0-1DA
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
1-2
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-3
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
0-0DA

Milot Rashica siftah yaptı!

Milot Rashica, Rizespor'a karşı attığı golle bu sezon ligde ilk kez ağları havalandırdı.

calendar 20 Aralık 2025 23:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milot Rashica siftah yaptı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Çaykur Rizespor karşısında Beşiktaş'a galibiyeti getiren Milot Rashica bu sezon ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından ilk 11'deki yerini kaybeden siyah-beyazlı futbolcu, Abraham'ın sakatlığının ardından forvet bölgesine geçerek üzerine düşeni yerine getirdi.

Rashica, 64. dakikada Kartal Kayra Yılmaz'ın pasıyla savunma arkasına girerek ceza sahası içinde topu filelere gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
