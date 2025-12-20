Beşiktaş'tan Abraham'ın son durumu hakkında açıklama!

Beşiktaş, Çaykur Rizespor mücadelesinde beyin sarsıntısı sonrası oyuna devam edemeyen Tammy Abraham için açıklama yayınladı.
İngiliz golcünün taburcu edileceğini açıklayan Beşiktaş, yapılan açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Çaykur Rizespor'la oynadığı müsabakanın 40. dakikasında kafasına aldığı darbe sonrası baş dönmesi ve şiddetli baş ağrısı sebebiyle oyuna devam edemeyen Tammy Abraham'ın Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen tomografi görüntülemesinde patolojik bulguya rastlanmamıştır.
Tammy Abraham, müşahede sürecinin tamamlanmasının ardından taburcu edilecektir."
