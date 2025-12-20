20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-090'
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
1-153'
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
0-069'
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
0-166'
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-269'
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Manisa FK ve Keçiörengücü yenişemedi

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK'nin Ankara Keçiörengücü'nü konuk ettiği maç, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Manisa FK ve Keçiörengücü yenişemedi
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK, Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti.

Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Keçiörengücü'nün gollerini 4. dakikada Haqi Osman ve 10. dakikada penaltıdan Junior Fernandes kaydetti.


Manisa FK'nin golleri ise 21. dakikada Yassine Benrahoue ve 22. dakikada Bobby Adekanye'den geldi.

Bu sonuçla birlikte puanını 23'e yükselten Keçiörengücü, 11. sıraya yerleşti. 20 puana ulaşan Manisa FK ise 16. sırada konumlandı.

Ligin 19. haftasında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Keçiörengücü ise Ümraniyespor'u konuk edecek.

Stat: Manisa 19 Mayıs

Hakemler: Süleyman Bahadır, Kemal Mavi, Barış Çiçeksoyu

Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler, Yusuf Talum, Toure, Lindseth, Adekanye (Dk. 57 Umut Erdem), Benrahou (Dk. 90+2 Cissokho), Burak Süleyman (Dk. 76 Muhammed Enes Kiprit), Diony

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Aykut Özer, İshak Karaoğul (Dk. 74 Süleyman Luş), Oğuzcan Çalışkan, Mexer, Ali Dere, Erkam Develi, İbrahim Akdağ, Roshi (Dk. 87 Halil Can Ayan), Fernandes, Haqi (Dk. 81 Ali Akman), Diouf

Goller: Dk. 4 Haqi, Dk. 10 Fernandes (Penaltıdan) (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü), Dk. 21 Benrahou, Dk. 22 Adekanye (Manisa FK)

Sarı kartlar: Dk. 20 Herelle, Dk. 75 Ayberk Karapo (Manisa FK) , Dk. 89 Ali Dere, Dk. 90+4 Erkam Develi (Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü)

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
