20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
1-090'
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
0-3
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
1-1
20 Aralık
Wolves-Brentford
0-2
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
1-153'
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
0-3
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
0-0
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
0-069'
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
1-1
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
0-0
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
0-166'
20 Aralık
Brighton-Sunderland
0-0
20 Aralık
M.City-West Ham United
3-0
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
1-1
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
2-2
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
1-269'
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
3-4
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
0-0
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
1-1
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
0-1
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
0-0
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
2-2
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
1-2
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-1
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-2
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya 26 sayı fark

Trabzonspor, evinde Fenerbahçe Beko'yu 99-73 mağlup etti.

calendar 20 Aralık 2025 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2025 21:51
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'dan Fenerbahçe Beko'ya 26 sayı fark
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geldi. Hayri Gür Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Trabzonspor 99-73'lük skorla kazandı.

Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, ligde 7. galibiyetini elde etti. Fenerbahçe ise 2. mağlubiyetini aldı.

Karşılaşamaya hızlı başlayan konuk ekip Faruk Biberovic'in dışarıdan, Zagrosun içerden bulduğu sayılarla ilk dakikayı 5-0 önde bitirdi. Hall ve Faruk Biberovic'le baskısını sürdürmek isteyen sarı-lacivertlilere karşı Trabzonspor Ham, Reed ve Yeboah'la karşılık verdi. İlk 5 dakikaya konuk ekip, 15-13 önde girse de maçta çekişme devam etti. 9. dakikaya kadar 25-25 süren maçta Baldwin'in son dakikadaki sayılarıyla konuk ekip, ilk periyodu 29-25 önde tamamladı.


İkinci periyoda daha istekli başlayan ev sahibi ekip, Tinkle'nin dışarıdan bulduğu sayıyla başladığı periyotta rakibinin de hücum ataklarını değerlendirememesinden de yararlanarak Ham ve Delgado'nun da oyuna katılmasıyla 12. dakikada 31-30 öne geçti. Bu dakikadan itibaren taraftar desteğini de arkasına daha fazla alan bordo-mavililer, Reed başta olmak üzere Taylor ve Delgado'nun da istekli oyunlarıyla üstünlüğünü sürdürdü. 19. dakikada Reed'in dışarıdan bulduğu, Ege Arar'ın içeriden bulduğu sayılarla farkı açan ev sahibi ekip ilk yarıyı 53-45 önde bitirdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan bordo-mavililer, ilk 5 dakikada Reed, Taylor, Yeboah'ın iyi oyunuyla 17 sayı bulurken, Fenerbahçe Beko Hall ve Baldwin'le iki sayı bulabildi. 15. dakikaya 20 sayı farkla giren Karadeniz ekibi (69-49) periyot sonuna kadar üstünlüğünü korudu. Trabzonspor, 3. periyottan 75-56 üstün ayrıldı.

Son periyotta da disiplinli oyununu bırakmayan Karadeniz ekibi, İsmail Cem Ulusoy ve Hamm oyuna daha fazla katılmasıyla 35. dakikada farkı 26'ya kadar çıkardı (86-60). Sayıları kadar aldığı ribauntlarla da takımına katkıda bulunan Hamm ve Yeboah maçın etkili isimlerinden oldu. Zagars ve Metecan Birsen gibi isimlerle sayı arayan Fenerbahçe Beko'ya fazla şans vermeyen Trabzonspor, maçtan 99-73 galip ayrıldı.

Salon: Hayri Gür

Hakemler: Yener Yılmaz, Özlem Yalman, Musa Kazım Çetin

Trabzonspor: Reed 36, Berk Demir 5, Yeboah 13, Hamm 9, Taylor 10, Tinkle 5, İsmail Cem Ulusoy 4, Ege Arar 4, Delgado 13

Fenerbahçe Beko: Melli 4, Hall 7, Zagars 11, Faruk Biberovic 3, Birch 4, Bacot 2, Metecan Birsen 12, Baldwin 9, Emre Ekşioğlu, Melih Mahmutoğlu 12, Tarık Biberovic 5, Colson 4

1. Periyot: 25-29

Devre: 53-45

3. Periyot:75-56

Beş faulle çıkan: 37.27 Taylor (Trabzonspor)

TakımlarOGBMAYP
1 Fenerbahçe 17 11 6 0 39 14 39
2 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 17 8 5 4 30 22 29
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 17 4 6 7 20 24 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 21 29 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 16 33 15
17 Eyüpspor 17 3 4 10 10 24 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
