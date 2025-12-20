15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, büyüklerde dünya Şşampiyonu oldu

Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na kota sorunu nedeniyle gençler yerine büyüklerde katılan 15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, yaşça büyük rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olmayı başardı.

Antalya Spor Lisesi öğrencisi Zeynep Yılmaz, 26-31 Ekim tarihlerinde Slovakya'da düzenlenen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılmak için yıl boyu çalıştı.

Gençler kategorisindeki iki kişilik kotaya milli takımda daha önceden başarı göstermiş sporcular seçilince şampiyonayı kaçırma ihtimali ortaya çıkan Yılmaz, aynı zamanda Dart Milli Takım teknik direktörü olan antrenörü Erdoğan Kaş'ın yönlendirmesiyle milli takım seçmelerine büyük kadınlar kategorisinde katıldı.

Büyük kadınlarda ilk 3'e girerek milli takıma seçilip Slovakya'da düzenlenen şampiyonaya katılan Yılmaz, burada büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olmayı başardı.

- "Bir deneyeyim' diyerek başladım. Sonra ilerledikçe iş ciddiye bindi"

Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, ortaokulda izlediği bir filmden etkilenmesi sonucu hayalinin okçuluk sporu yapmak olduğunu söyledi.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle dart sporuyla tanıştığını belirten Yılmaz, "Dart sporunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Okçulukla ikisinin ortak noktası, hedef tahtasının olmasıydı. Bu yüzden biraz okçuluğa benzettim. 'Bir deneyeyim' diyerek başladım. Sonra ilerledikçe iş ciddiye bindi. Ciddiye binince bu sefer hırslandım. Kendime 'Niye kazanamıyorum, niye kaybediyorum? Madem buraya bu kadar zaman harcıyorum, bari güzel sonuçlar alayım.' dedim. Bu şekilde başladım ve güzel gidiyor." dedi.

Dart Milli Takım Teknik Direktörü Erdoğan Kaş ile tanıştıktan sonra pes etmemeyi, azimle ilerlemeyi öğrendiğini ifade eden milli sporcu Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na gençler kategorisinde federasyon tarafından iki sporcu zaten gönderilmişti. Genç kızlar kategorisinde şampiyonaya gidemiyordum. Sonra Erdoğan Kaş hocam büyük kadınlarda yarışabileceğimi söyledi. Bunu duyunca çok sevindim. Müsabakalara 'Kaybedecek neyim var ki' diye düşünerek çıktım. İnandım, yaptım ve milli takıma seçildim. Dünya şampiyonasında ilk başta heyecanlar oldu. Son maçın ardından büyük bir şampiyonluk yaşadım."

- "Her şeyim dart olsun istiyorum"

Milli sporcu, bundan sonraki hedeflerinin stil dartta en iyi yerlere gelmek olduğunu söyledi.

"Kadınlarda Türkiye'de bir numara olmak istiyorum." diyen genç sporcu, "Her şeyim dart olsun istiyorum. Profesyonel dart organizasyonlarında oynamak istiyorum. Kısacası dart sporunu mesleğim haline getirmek istiyorum." dedi.

Yılmaz, ailesinin kendisine çok destek olduğunu sözlerine ekledi.

- Erdoğan Kaş: "Dünya şampiyonu olarak bizi son derece gururlandırdı"

Dart Milli Takım Teknik Direktörü Erdoğan Kaş ise federasyonun kurallarına göre kategorilerinde ilk 8'de olan bütün oyuncuların milli takımla büyüklerde yarışabildiğini aktararak, "Kızımız milli takım seçmesine büyük kadınlarda katıldı ve ilk üçe girdi. İlk üçe girdikten sonra milli takımla Slovakya'ya gitti. Büyük kadınlarda dünya şampiyonu olarak bizi son derece gururlandırdı. Zeynep'i çok yakından takip ediyorum. Geleceğini çok büyük görüyorum." diye konuştu.

Kaş, profesyonel dart organizasyonlarında Zeynep'i göreceğinden emin olduğunu ve başarılarının devam edeceğini dile getirdi.