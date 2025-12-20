20 Aralık
Beşiktaş-Rizespor
20:00
20 Aralık
Eyüpspor-Fenerbahçe
17:00
20 Aralık
Konyaspor-Kayserispor
0-032'
20 Aralık
Wolves-Brentford
18:00
20 Aralık
NEC Nijmegen-Ajax
22:00
20 Aralık
Excelsior-PEC Zwolle
20:45
20 Aralık
Heracles-SC Heerenveen
18:30
20 Aralık
Juventus-Roma
22:45
20 Aralık
Lazio-Cremonese
20:00
20 Aralık
Real Madrid-Sevilla
23:00
20 Aralık
Osasuna-Alaves
20:30
20 Aralık
Levante-Real Sociedad
18:15
20 Aralık
Real Oviedo-Celta Vigo
16:00
20 Aralık
Leeds United-C.Palace
23:00
20 Aralık
Everton-Arsenal
23:00
20 Aralık
Tottenham-Liverpool
20:30
20 Aralık
Brighton-Sunderland
18:00
20 Aralık
M.City-West Ham United
18:00
20 Aralık
Bournemouth-Burnley
18:00
20 Aralık
Newcastle-Chelsea
15:30
20 Aralık
RB Leipzig-Leverkusen
20:30
20 Aralık
Wolfsburg-Freiburg
17:30
20 Aralık
VfB Stuttgart-Hoffenheim
17:30
20 Aralık
Hamburger SV-E. Frankfurt
17:30
20 Aralık
FC Köln-Union Berlin
17:30
20 Aralık
Augsburg-Werder Bremen
17:30
20 Aralık
Manisa FK-Keçiörengücü
19:00
20 Aralık
Boluspor-Pendikspor
16:00
20 Aralık
Iğdır FK-Sivasspor
1-170'
20 Aralık
Bandırmaspor-Erzurumspor
0-172'
20 Aralık
NAC Breda-Telstar
23:00

15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, büyüklerde dünya Şşampiyonu oldu

Gençler kategorisinde kota sorunu nedeniyle büyüklerde yarışan 15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, Slovakya'da düzenlenen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'nda tüm rakiplerini geride bırakarak şampiyonluğu kazandı.

calendar 20 Aralık 2025 14:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, büyüklerde dünya Şşampiyonu oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na kota sorunu nedeniyle gençler yerine büyüklerde katılan 15 yaşındaki Zeynep Yılmaz, yaşça büyük rakiplerini geride bırakarak dünya şampiyonu olmayı başardı.
 
Antalya Spor Lisesi öğrencisi Zeynep Yılmaz, 26-31 Ekim tarihlerinde Slovakya'da düzenlenen Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na gençler kategorisinde katılmak için yıl boyu çalıştı.
 
Gençler kategorisindeki iki kişilik kotaya milli takımda daha önceden başarı göstermiş sporcular seçilince şampiyonayı kaçırma ihtimali ortaya çıkan Yılmaz, aynı zamanda Dart Milli Takım teknik direktörü olan antrenörü Erdoğan Kaş'ın yönlendirmesiyle milli takım seçmelerine büyük kadınlar kategorisinde katıldı.
 
Büyük kadınlarda ilk 3'e girerek milli takıma seçilip Slovakya'da düzenlenen şampiyonaya katılan Yılmaz, burada büyük bir başarıya imza atarak dünya şampiyonu olmayı başardı.
 
 
 
- "Bir deneyeyim' diyerek başladım. Sonra ilerledikçe iş ciddiye bindi"
 
Zeynep Yılmaz, AA muhabirine, ortaokulda izlediği bir filmden etkilenmesi sonucu hayalinin okçuluk sporu yapmak olduğunu söyledi.
 
Bir arkadaşının tavsiyesiyle dart sporuyla tanıştığını belirten Yılmaz, "Dart sporunun ne olduğunu bile bilmiyordum. Okçulukla ikisinin ortak noktası, hedef tahtasının olmasıydı. Bu yüzden biraz okçuluğa benzettim. 'Bir deneyeyim' diyerek başladım. Sonra ilerledikçe iş ciddiye bindi. Ciddiye binince bu sefer hırslandım. Kendime 'Niye kazanamıyorum, niye kaybediyorum? Madem buraya bu kadar zaman harcıyorum, bari güzel sonuçlar alayım.' dedim. Bu şekilde başladım ve güzel gidiyor." dedi.
 
Dart Milli Takım Teknik Direktörü Erdoğan Kaş ile tanıştıktan sonra pes etmemeyi, azimle ilerlemeyi öğrendiğini ifade eden milli sporcu Yılmaz, şöyle konuştu:
 
"Dünya Elektronik Dart Şampiyonası'na gençler kategorisinde federasyon tarafından iki sporcu zaten gönderilmişti. Genç kızlar kategorisinde şampiyonaya gidemiyordum. Sonra Erdoğan Kaş hocam büyük kadınlarda yarışabileceğimi söyledi. Bunu duyunca çok sevindim. Müsabakalara 'Kaybedecek neyim var ki' diye düşünerek çıktım. İnandım, yaptım ve milli takıma seçildim. Dünya şampiyonasında ilk başta heyecanlar oldu. Son maçın ardından büyük bir şampiyonluk yaşadım."
 
 
 
- "Her şeyim dart olsun istiyorum"
 
Milli sporcu, bundan sonraki hedeflerinin stil dartta en iyi yerlere gelmek olduğunu söyledi.
 
"Kadınlarda Türkiye'de bir numara olmak istiyorum." diyen genç sporcu, "Her şeyim dart olsun istiyorum. Profesyonel dart organizasyonlarında oynamak istiyorum. Kısacası dart sporunu mesleğim haline getirmek istiyorum." dedi.
 
Yılmaz, ailesinin kendisine çok destek olduğunu sözlerine ekledi.
 
 
- Erdoğan Kaş: "Dünya şampiyonu olarak bizi son derece gururlandırdı"
 
Dart Milli Takım Teknik Direktörü Erdoğan Kaş ise federasyonun kurallarına göre kategorilerinde ilk 8'de olan bütün oyuncuların milli takımla büyüklerde yarışabildiğini aktararak, "Kızımız milli takım seçmesine büyük kadınlarda katıldı ve ilk üçe girdi. İlk üçe girdikten sonra milli takımla Slovakya'ya gitti. Büyük kadınlarda dünya şampiyonu olarak bizi son derece gururlandırdı. Zeynep'i çok yakından takip ediyorum. Geleceğini çok büyük görüyorum." diye konuştu.
 
Kaş, profesyonel dart organizasyonlarında Zeynep'i göreceğinden emin olduğunu ve başarılarının devam edeceğini dile getirdi.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 16 12 3 1 36 12 39
2 Fenerbahçe 16 10 6 0 36 14 36
3 Trabzonspor 16 10 5 1 30 16 35
4 Göztepe 16 8 5 3 19 9 29
5 Beşiktaş 16 7 5 4 29 22 26
6 Samsunspor 16 6 7 3 22 18 25
7 Gaziantep FK 16 6 5 5 23 25 23
8 Kocaelispor 17 6 5 6 15 17 23
9 Başakşehir 16 5 5 6 22 17 20
10 Alanyaspor 16 3 9 4 14 14 18
11 Rizespor 16 4 6 6 20 23 18
12 Konyaspor 17 4 5 8 20 28 17
13 Gençlerbirliği 16 4 3 9 17 21 15
14 Kasımpaşa 16 3 6 7 14 21 15
15 Antalyaspor 17 4 3 10 16 31 15
16 Kayserispor 17 2 9 6 15 32 15
17 Eyüpspor 16 3 4 9 10 21 13
18 Karagümrük 16 2 3 11 14 30 9
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.