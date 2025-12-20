Fenerbahçe'de derbi öncesi kriz!

Süper Lig'de Eyüpspor ile karşılaşan Fenerbahçe'de orta saha krizi yaşanıyor.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, sakatlığı bulunan ve Eyüpspor maçının kadrosunda yer almayan Edson Alvarez'in derbide de oynayamayacağını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred'in, kupada geçen yıldan kalma cezası bulunuyor. Fred de Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesi orta saha olarak sadece İsmail Yüksek kaldı.
Fenerbahçe, Eyüpspor maçının ardından salı günü kupada sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak.
